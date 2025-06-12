Препараты для похудения Оземпик и Веговы: что не так с "чудо-средствами" для потери веса

Похудение

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Препараты Ozempic и Wegovy, созданные на основе семаглутида, стали настоящим прорывом в борьбе с избыточным весом. Однако со временем выяснилось: кроме потери килограммов, они могут приводить к ряду нежелательных изменений во внешности и проблем с зубами и полостью рта.

Об этом пишет Science Alert.

«Оземпическое лицо»: потерянный вес — потерянный объем

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Один из самых распространенных визуальных эффектов семаглутида — «оземпическое лицо». Этот термин описывает впалый вид, потерю объема щек, более глубокие морщины и общее впечатление состарившегося лица. Причина в том, что препарат не избирательно уменьшает жир, а оказывает влияние на жировые ткани по всему телу, в том числе и в области лица.

Сухость во рту и влияние на слюну

Семаглутид также оказывает негативное влияние на слюнные железы, снижая выработку слюны. Это вызывает сухость во рту (ксеростомию). В исследованиях на животных выявлено, что слюна становится более густой и менее эффективной. Более того, препарат уменьшает потребление воды из-за воздействия на центры жажды в мозге, что ухудшает увлажнение рта.

Неприятный запах изо рта

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Меньше слюны — больше бактерий. Одним из последствий является неприятный запах изо рта (галитоз). Из-за недостатка слюны рот не очищается должным образом, что способствует росту вредных бактерий: Streptococcus mutans, Lactobacillus, Porphyromonas gingivalis. Язык может становиться «пушистым», покрываться налетом, что является признаком бактериального дисбаланса.

Проблемы с зубами из-за рвоты

Семаглутид замедляет опорожнение желудка, что приводит к тошноте и рвоте. Постоянная рвота может разрушать эмаль зубов, особенно с внутренней стороны, где кислотные повреждения менее заметны. В сочетании с сухостью во рту и недостатком слюны это значительно повышает риск кариеса и других повреждений.

Как минимизировать риски:

Пейте каждый день 6–8 стаканов воды.

Жуйте жевательную резинку без сахара для стимуляции слюны.

Используйте пробиотики (кефир, йогурт) для нормализации микрофлоры.

Избегайте сладких и простоквашей.

Используйте ополаскиватели, но не чистите зубы сразу после рвоты — подождите 30 минут.

Женщины вдвое чаще сталкиваются с побочными эффектами семаглутида, в частности рвотой. Это связано с гормональными изменениями, влияющими на чувствительность желудочно-кишечного тракта. Диетологи советуют разбивать пищу на маленькие порции во избежание переполнения желудка.

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Некоторые побочные эффекты исчезают после прекращения приема препарата. Но поврежденная зубная эмаль не восстанавливается, поэтому важно с первых дней контролировать состояние полости рта.

Напомним, Оземпик это действительно профессиональный медицинский препарат, ставший открытием в терапии серьезного ожирения и диабета. В странах, где проблемы с избыточным весом приобрели масштабы эпидемии, Оземпик уже признан прорывом на уровне изобретения антибиотиков или статинов.

Однако именно эта популярность и вызывает больше всего вопросов. Ведь препарат, предназначенный для тяжелобольных, все чаще применяется для сброса всего 5–10 килограммов — для красоты, а не по медицинским показаниям.