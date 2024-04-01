Превращает блины в настоящий яд: диетологи предупреждают о популярной ошибке

Блинчики — довольно популярное блюдо среди украинцев. Но немногие догадываются, что есть важная ошибка, которая может не только испортить блины, но и превратить их в яд для организма.

Речь идет о сливочном масле, на котором довольно часто жарят блины. Оказывается, поступать так не стоит, ведь этот продукт не предназначен для длительного нагревания.

Во время приготовления блинов сливочное масло начинает сильно коптить на сковороде. Именно в этот момент в продукт попадают канцерогены.

Если вы будете постоянно повторять такую ошибку, это закончится достаточно серьезными проблемами со здоровьем, в частности, вредные компоненты могут спровоцировать развитие раковой опухоли.

На чем тогда лучше жарить блины? Диетологи и гастроэнтерологи подчеркивают, что для приготовления этого популярного блюда лучше подходят дезодорированные и рафинированные масла без запаха. Это может быть не только подсолнечное масло, но и оливковое, кокосовое или гхи.

Также специалисты советуют не переборщивать со сладкими начинками для блинов. Они значительно повышают калорийность блюда, чем вызывают резкие скачки уровня сахара в крови и быстро провоцируют чувство голода. Как результат – вы будете переедать и набирать лишний вес.

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