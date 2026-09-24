Превратятся в резину или даже взорвутся: 10 продуктов, которые категорически нельзя греть в микроволновке

Некоторые продукты лучше не разогревать в микроволновке / © Freepik

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Микроволновка нагревает пищу неравномерно: вода, жиры и сахара внутри продукта поглощают энергию, из-за чего одни участки могут становиться очень горячими, пока другие остаются холодными. Именно поэтому одни блюда после такого разогрева теряют хрусткость и становятся резиновыми, а некоторые продукты могут создавать риск ожогов или даже взорваться.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Какие продукты лучше не разогревать в микроволновке

1. Пицца

Пицца кажется одним из самых очевидных кандидатов для быстрого разогрева, но микроволновка делает из нее совсем другое блюдо. Влага от соуса и начинки пропитывает тесто, поэтому хрустящая корочка быстро становится мягкой и резиновой.

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Лучше разогреть кусок в духовке или аэрофритюрнице — тогда корочка снова станет хрустящей, а сыр останется расплавленным.

2. Жареные продукты

Картофель фри, нагетсы, жареная курица и пирожки после микроволновки часто теряют главное преимущество — хрустящую корочку. Влага накапливается под ней, а жир прогревается неравномерно, поэтому пища становится мягкой и иногда даже слишком жирной.

Для таких остатков лучше подойдет духовка примерно на 150°C, причем продукты следует положить на решетку, чтобы горячий воздух циркулировал вокруг них.

3. Вареные яйца

Вот здесь уже речь идет не только о вкусе. Целое сваренное вкрутую яйцо может взорваться во время нагревания в микроволновке: вода внутри превращается в пар, а давлению просто некуда деваться.

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Даже если яйцо снаружи выглядит целым, оно может лопнуть уже после того, как вы достанете его из печки. Вареные яйца лучше прогревать в горячей воде, а омлет или яичницу — очень осторожно, без чрезмерного нагревания.

4. Паста

Макароны после холодильника уже успевают впитать часть влаги из соуса. Микроволновка забирает еще больше влаги из блюда, поэтому отдельные кусочки могут стать твердыми и резиновыми, а другие — превратиться в кашу.

Особенно плохо этот способ работает со сливочными соусами: жир отделяется от жидкости, и вместо однородного соуса можно получить маслянистую, неоднородную смесь.

Пасту лучше прогревать на плите, добавив немного воды или молока к сливочному соусу.

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5. Запеканки

Большие и толстые куски запеканки микроволновка прогревает неравномерно. Края могут быть уже горячими, в то время как середина будет оставаться холодной.

В духовке запеканку можно накрыть фольгой и прогревать при 175-180°C. Влага останется внутри, а верх после снятия фольги снова можно сделать хрустящим.

6. Стейк

Даже хорошо приготовленный стейк сложно вернуть к жизни с помощью микроволновки. Его корочка размокает, жир нагревается неравномерно, а мясо очень быстро теряет сочность.

Лучше нарезать стейк тонкими ломтиками и недолго прогреть на плите с небольшим количеством растительного масла. Еще один вариант — сначала осторожно прогреть его в духовке, а затем быстро обжарить.

7. Тако

Микроволновка способна испортить и само основание тако. Пшеничная тортилья становится резиновой, а кукурузная может потерять структуру и рассыпаться.

Перед разогревом лучше убрать свежие добавки — салат, сметану или другие холодные ингредиенты. Сами тако можно прогреть в духовке при 190°C, а затем добавить свежую начинку.

8. Хлеб и булочки

Баранки, пита, лепешки и другой хлеб тоже не очень дружат с микроволновкой. Из-за быстрого нагрева внутри образуются полости с паром, а крахмал изменяет структуру — в результате одни участки становятся жесткими, другие теряют влагу.

Для хлеба лучше использовать тостер или духовку. Твердый хлеб перед этим можно немного сбрызнуть водой и завернуть в фольгу — это поможет сохранить мягкость внутри.

9. Острый перец

Это один из продуктов, с которым следует быть особенно осторожными. При нагревании капсаицин — вещество, придающее перцу остроту, — может испаряться и накапливаться внутри печи.

Когда дверца открывается, пар может раздражать глаза, горло и дыхательные пути, создавая эффект, похожий на влияние перечного аэрозоля.

Острый перец лучше кратко обжарить на плите или прогреть в духовке.

10. Остатки пищи, которым больше 4 дней

Здесь проблема уже не в самой микроволновке. Если готовая пища слишком долго хранилась в холодильнике, повторный нагрев не сделает ее автоматически безопасной.

По рекомендациям USDA готовые остатки обычно следует хранить в холодильнике 3–4 дня, а при повторном разогреве доводить их внутреннюю температуру до 75°C.

Микроволновка не всегда проблема

При этом сама по себе микроволновая печь не опасна для большинства остатков. Основная проблема — в том, что она может нагревать пищу неравномерно, поэтому во время разогрева блюда следует перемешивать или переворачивать его, а затем проверять температуру в нескольких местах.

Для пиццы или картофеля фри дело преимущественно во вкусе и текстуре, тогда как с целыми вареными яйцами, острым перцем или слишком старыми остатками лучше не рисковать.

Напомним, что профессиональные повара считают микроволновку «вчерашним днем» на кухне. Еду в ресторанах теперь разогревают другими способами, лучше сохраняющими вкусовые качества продуктов.

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