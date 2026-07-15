Прежде чем резать арбуз, обязательно сделайте следующее: причина удивит многих

Арбуз / © www.freepik.com/free-photo

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Многие люди перед употреблением моют яблоки, виноград или другие фрукты, но часто забывают сделать то же самое с арбузом. В то же время специалисты отмечают, что именно мытье кожуры перед нарезкой является важным шагом, который помогает снизить риск попадания опасных бактерий в мякоть.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Дело в том, что при разрезании арбуза лезвие ножа проходит через кожуру и может перенести бактерии с её поверхности внутрь плода. Если на кожуре присутствуют сальмонелла, кишечная палочка или другие микроорганизмы, они попадают на съедобную часть фрукта. В дальнейшем бактерии могут активно размножаться, особенно если нарезанный арбуз долго находится при комнатной температуре или хранится ненадлежащим образом.

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Эксперты отмечают, что загрязнение арбуза может произойти ещё на этапе выращивания. Поскольку плоды растут прямо на земле, они могут соприкасаться с грязью, загрязнённой водой или экскрементами животных. Кроме того, бактерии могут попасть на кожуру во время транспортировки, хранения в магазине, в продуктовой тележке или уже на кухне.

Чтобы свести к минимуму риск пищевого отравления, перед нарезкой арбуз рекомендуется тщательно промыть под проточной водой. Если есть возможность, кожуру можно аккуратно очистить специальной щеткой для овощей и фруктов. После этого её следует вытереть чистым или бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, способствующую размножению бактерий.

Также важно мыть руки до и после работы с продуктами и использовать чистый нож и разделочную доску. Это поможет избежать перекрестного загрязнения от других продуктов или поверхностей.

После нарезки арбуз нужно как можно быстрее убрать в холодильник. Специалисты советуют сделать это не позднее чем через два часа, а в жаркую погоду — ещё быстрее. Хранить нарезанный арбуз следует в герметичном контейнере или пакете при температуре не выше 4,4 °C. В таких условиях он остается свежим примерно от трех до пяти дней.

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Кроме того, рекомендуется регулярно чистить холодильник и сразу вытирать любые загрязнения, особенно после хранения сырого мяса, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Если же нарезанный арбуз стал кашеобразным, приобрел неприятный запах или заметно изменил свой цвет, его лучше выбросить и не рисковать здоровьем.

Напомним, что в жаркую погоду большинство людей предпочитают прохладительные напитки, однако горячий чай также может помочь организму охладиться. Правда, этот эффект наблюдается только при определенных условиях.

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