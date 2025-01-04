При каких условиях можно без штрафа спилить дерево в Украине: когда нужно разрешение

Информацию о порядке срезки деревьев в населённых пунктах можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах" от 1 августа 2006 года.

Когда разрешается срезать деревья на улице

Если вы хотите удалить кусты или деревья, растущие на земельном участке, находящемся в частной собственности, то решение об этом может приниматься самим владельцем или пользователем этого участка. При этом не нужно получать согласие соответствующих служб или оплачивать восстановительную стоимость деревьев.

Если дерево растет за пределами приусадебного участка, например, возле забора, то решение о его удалении должно быть принято исполнительным органом городского, поселкового или сельского совета. Лицо, желающее вырезать зеленые насаждения, обращается в соответствующий орган с заявлением. После этого комиссия (в состав и сам заявитель) изучает вопрос, составляет акт обследования насаждений и выдает копию решения заявителю.

В решении также указывается полная сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений. Поэтому следует запомнить, что срезать дерево без оплаты денег не всегда возможно. По решению КМУ уплата не производится:

когда происходит реконструкция или капитальный ремонт объекта благоустройства;

когда сносятся аварийные, сухостойные, фаутные деревья (последнее — имеют повреждения или изъяны ствола различного происхождения или самосессионные и поросшие деревья, диаметр корневой шейки которых не превышает 5 см);

когда дерево достигает возрастного предела или затеняет дом так, что нужно восстановить световой режим в доме;

при ликвидации аварийной ситуации в инженерных сетях.

Обратите внимание, что за незаконно урезанные зеленые насаждения в пределах населенного пункта предусматривается административная ответственность (штраф в размере от 1152 до 1852 грн (постановление КМУ от 08.04.1999 № 559)). Дополнительно происходит возмещение ущерба в зависимости от диаметра незаконно срезанного пня дерева.