При какой температуре котам холодно: ветеринары объяснили, когда животным грозит переохлаждение

Какая температура опасна для кошек / © pexels.com

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Ветеринарная служба Vets Now объяснила, при какой температуре котам становится некомфортно, как заметить первые признаки переохлаждения и что поможет защитить животное зимой.

При какой температуре котам становится холодно

У кошек есть естественная защита от холода — шерсть, которая помогает сохранять тепло. Однако его недостаточно, чтобы животное могло безопасно находиться на морозе длительное время.

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По рекомендациям Vets Now большинство кошек нормально переносят температуру от 10 до 19°C. Когда воздух охлаждается до 7–9°C, любимец уже может ощущать дискомфорт. В такую погоду ему нужно теплое место, где можно спрятаться.

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При температуре от 0 до 6°C риск переохлаждения возрастает, особенно если кот долго находится на улице. А мороз ниже нуля может привести к гипотермии и обморожению.

Температура воздуха Что это значит для кота 10–19°C Обычно комфортные условия для большинства кошек 7–9°C Кот может мерзнуть, поэтому ему нужно теплое укрытие. 0–6°C Длительное пребывание на улице повышает риск переохлаждения 0°C и ниже Возрастает опасность гипотермии и обморожения

Эти показатели ориентировочные. Один кот может спокойно чувствовать себя при температуре, при которой другому уже понадобится теплое одеяло. Многое зависит от возраста животного, его здоровья, густоты шерсти и погодных условий. К примеру, сильный ветер и мокрая шерсть ускоряют потерю тепла.

Какие кошки хуже всего переносят холод

Некоторые домашние любимцы мерзнут быстрее других. Владельцам таких животных следует особенно следить за температурой в доме и не разрешать им долго гулять на морозе.

Наиболее чувствительны к холоду:

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Котята. Их система терморегуляции еще развивается, поэтому маленьким животным сложнее поддерживать нормальную температуру тела. Пожилые кошки. С возрастом организму становится труднее приспосабливаться к перепадам температуры. К тому же у старших животных могут возникать проблемы с суставами и хронические заболевания. Бесшерстные кошки. Сфинксы и другие породы без густой шерсти быстро теряют тепло и нуждаются в дополнительной защите. Короткошерстные кошки. Их шерстяной покров хуже защищает от холода, чем густой мех длинношерстных животных. Больные и худые кошки. Из-за ослабленного организма им сложнее поддерживать нормальную температуру тела.

В то же время длинная шерсть не делает кота неуязвимым к морозу. Если животное долго находится на улице, особенно под дождем, снегом или сильным ветром, оно также может переохладиться.

Как понять, что кот замерз

Обычно владельцы замечают, что любимец ищет более теплое место, чаще сворачивается клубочком или пытается устроиться у батареи. Так кот может реагировать на понижение температуры.

Есть и другие признаки, подсказывающие, что животному холодно:

кот дрожит;

прячет лапы под туловище и плотно сворачивается во время сна;

ищет место у обогревателя или под одеялом;

становится менее активным, больше спит;

его уши и лапы кажутся холодными;

животное необычно мяукает или ведет себя беспокойно.

Если кот долго мерзнет, обычный дискомфорт может перерасти в гипотермию — опасное понижение температуры тела. В таком случае животное становится очень вялым, может терять координацию, а его дыхание замедляется. Иногда бледнеют или синеют десны.

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При таких симптомах нужно как можно скорее обратиться к ветеринару. Не стоит ждать, пока состояние кота ухудшится.

Чем опасно переохлаждение для кота

Длительное пребывание на холоде может иметь серьезные последствия для здоровья животных. Среди самых опасных — гипотермия и обморожение.

Гипотермия возникает, когда организм теряет больше тепла, чем вырабатывает. Сначала кот может дрожать и пытаться найти теплое место. Если температура тела продолжает снижаться, животное ослабевает, становится вялым, а его дыхание и сердцебиение замедляются. Без помощи ветеринара такое состояние может угрожать жизни.

Обморожение чаще всего поражает уши, лапы и хвост — участки, особенно уязвимые к низким температурам. Кожа может бледнеть, приобретать серый или синеватый оттенок. После согревания иногда появляются отеки, волдыри и повреждения тканей.

Холод также может усугублять самочувствие кошек с хроническими заболеваниями. Например, у животных с артритом зимой чаще возникают скованность движений и боли в суставах. Поэтому владельцам пожилых и больных кошек следует внимательнее следить за их состоянием.

Как защитить кота от холода зимой

Самый простой способ уберечь домашнего питомца от переохлаждения — не оставлять его надолго на улице в холодную погоду. Но есть и другие вещи, о которых стоит позаботиться:

Устройте теплое место для сна. Поставьте лежанку подальше от входной двери, окон и сквозняков. Если дома холодный пол, положите под него дополнительную подстилку или одеяло. Следите за температурой в доме. Если в комнатах прохладно, позаботьтесь о дополнительном утеплении места, где отдыхает кот. В то же время у животного должна оставаться возможность перейти в более холодное место, если у обогревателя ему станет жарко. Ограничьте зимние прогулки. В сильный мороз лучше оставить кота дома. Если он привык гулять на улице, не упускайте его без возможности быстро вернуться в теплое помещение. Высушивайте шерсть после прогулки. Если кот попал под дождь или снег, осторожно протрите его полотенцем. Мокрая шерсть плохо удерживает тепло, поэтому животное может быстрее замерзнуть. Не забывайте о движении. Зимой кошки часто становятся менее активными и больше спят. Уделяйте время играм, чтобы любимец достаточно двигался, и следите, не набирает ли он лишний вес.

Если кот живет преимущественно на улице, ему нужно сухое укрытие, защищенное от ветра и осадков. Однако во время сильных морозов даже обустроенный домик не всегда обеспечивает должную защиту. По возможности животное лучше унести в помещение.

Почему зимой котам грозит отравление антифризом

Морозы создают для кошек еще одну опасность, о которой владельцы иногда забывают — антифриз. Его используют в автомобилях, а утечки жидкости могут оставаться на земле возле машин и в гаражах.

Антифриз содержит этиленгликоль — вещество, которое очень токсично для кошек. Даже небольшое количество может привести к тяжелому отравлению и повреждению почек.

Поэтому не позволяйте любимцу облизывать подозрительные лужи или предметы у автомобилей. Если есть подозрение, что кот контактировал с антифризом, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику. Не ждите появления симптомов и не пытайтесь лечить животное самостоятельно.

FAQ

Мёрзнут ли коты зимой?

Да, коты могут мерзнуть даже при наличии густой шерсти. Она помогает сохранять тепло, но не защищает от продолжительного пребывания на сильном морозе. Больше всего холода боятся котята, пожилые, больные и бесшерстные животные. Если кот постоянно ищет теплое место, дрожит или становится менее активным, следует проверить, не замерз ли он.

При какой температуре кот может замерзнуть?

Дискомфорт у большинства кошек может появляться уже при температуре 7–9°C. Когда столбики термометров опускаются до нуля и ниже, длительное пребывание на улице становится опасным из-за риска переохлаждения и обморожения. В то же время универсальной температурной границы нет: многое зависит от возраста, здоровья, шерсти животного, ветра и влажности.

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