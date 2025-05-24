При какой температуре уже можно высаживать в открытый грунт огурцы, помидоры и перец / © Pixabay

Реклама

Помидоры — это теплолюбивые культуры, требующие определенных температурных условий для успешного роста. Их следует высаживать только тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно находится на отметке +14–15°C, а почва прогрета до +10–12°C. В Украине лучший период для посадки помидоров приходится на конец апреля — начало мая. Особенно важно, чтобы угроза ночных заморозков миновала, ведь даже кратковременное понижение температуры до +5°C способно повредить росту и развитию растений.

Перец нуждается в более теплых условиях для нормального развития. Его высаживают только тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно находится в диапазоне +20–25°C, а почва хорошо прогрета — минимум до +15°C. Оптимальным для высадки считается момент, когда рассада имеет от 8 до 10 листьев и достигает высоты 20-25 см. Крайне нежелательно сажать перец при температуре ниже +15°C, поскольку это может значительно замедлить его рост или даже привести к гибели растения.

Огурцы — это теплолюбивые культуры, нуждающиеся в постоянно комфортных температурных условиях. Высаживать их можно тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигает +12–15°C, а почва прогрета по меньшей мере до +12–13°C. Обычно это приходится на конец апреля — начало мая в зависимости от конкретного региона. Важно, чтобы в ночное время температура не падала ниже +10°C, так как это может задержать развитие растений или даже привести к их гибели.

Реклама