Приближаются 2 дня, когда огородные работы запрещены: нельзя сажать, подкармливать и разрыхлять

Опытные хозяева во время огородных работ пользуются посевным календарем, определяющим благоприятные и неблагоприятные даты для высадки овощей. Наши предки не имели возможности пользоваться печатными изданиями или интернет-ресурсами, где есть куча советов, поэтому следили за природой, используя ее циклы себе на пользу. Следили, какие дни благоприятны для высадки растений, а когда лучше ничего на огороде не делать, потому что не будет урожая. В мае есть 2 таких дня, когда не стоит ничего делать на огороде или в саду, потому что это может навредить будущему урожаю.

Какие запрещенные дни для огородных работ в мае 2024 года

Это 5 и 6 мая. Профессионалы подчеркивают, что в эти даты лучше отдыхать. Согласно лунному календарю на 2024 год именно эти дни приходятся на период нисходящей Луны, поэтому они самые неблагоприятные для многих дел, в том числе для высадки, подкормки или других работ с растениями. 5 мая от 08:57 Луна будет считаться неэффективной, поэтому это время эксперты рекомендуют посвятить отдыху и прогулкам на природе.

5-6 числа психологи рекомендуют больше быть на природе, заниматься творчеством, саморазвитием и отдыхать. Не рекомендуется никаких физических нагрузок. Кроме того, 5 число приходится на Пасху – один из важнейших христианских праздников. Поэтому любые работы – грубое нарушение традиций и религиозных обрядов.

Лунный календарь на май 2024 года: какие благоприятные дни

Лучшими днями для работы на огороде по месячному посевному календарю в мае 2024 будут следующие числа: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31. В эти дни можно высаживать рассаду, сеять овощи в открытую почву, сапать сорняки, поливать овощи, мульчировать. Также этот период подходит для обрезки кустов и деревьев.

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