Приближаются 3 дня, в которые запрещено выполнять любую домашнюю работу, и вот почему

Каждый из нас, когда принимает для себя какое-либо решение, пытается найти для этого идеальное время. Например, по лунному календарю есть такие дни, в которые лучше не выполнять огородных или садовых работ, не заниматься важными делами, не делать стрижек или не планировать манипуляций со здоровьем. Нумерологи также выделяют даты, которые обладают мощной силой и могут кардинально влиять на нашу жизнь, поэтому эти дни следует использовать по полной. И еще называют дни, в которые лучше вообще ничего не делать, потому что положительных результатов не будет. Итак, рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Добрые новости", какие дни октября нельзя делать домашних дел, чтобы не навлечь беды.

В какие дни запрещено выполнять домашнюю работу

По словам экспертов, ничего нельзя делать 26, 27 и 28 октября текущего года. По лунному календарю эти дни считаются неблагоприятными для уборки или стирки. Даже самые простые действия могут привести к проблемам с деньгами или здоровьем. Планировать что-то важное также не стоит в эти дни, потому что запланированное не будет иметь желаемого результата.

Самыми благоприятными днями для домашних дел станут 28, 30 и 31 октября. Если вы будете наводить порядок в своем доме в эти дни, вы привлечете счастье и достаток.

Читайте также:

Тараканы исчезнут навсегда: просто угостите их этой кашей

Как заставить микроволновку греть пищу, а не посуду: полезные советы

Как избавиться от мышей в доме, квартире народными методами