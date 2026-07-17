Прически 70-х снова в моде: топ-5 культовых стрижек, ставших главным трендом лета-2026

Певица Шер. / © Associated Press

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Прически 70-х оказались в центре внимания лета-2026 и возвращаются в список главных трендов. Объемная укладка, многослойные стрижки, мягкие волны и культовые челки, прославившие когда-то звезд той эпохи, снова покоряют модные подиумы и соцсети.

Какие прически 70-х будут самыми популярными этим летом, читайте в материале ТСН.ua.

Главная особенность причесок 70-х — естественный объем, легкая небрежность и движение волос. В моде были многослойные стрижки, мягкие локоны, пышные челки и текстура, которая создавала эффект густых и живых волос.

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Известность этих стрижек объясняется их универсальностью. Они одинаково хорошо подходят как длинным, так и коротким волосам, добавляют прическе объема и не требуют сложной укладки.

В 70-х родились прически, ставшие настоящей классикой, пишет VOGUE Germany. Среди самых известных — легендарная многослойная стрижка Фарри Фосетт, волнистый боб Дианы Росс и прямые волосы с челкой в стиле Джейн Биркин. Сегодня стилисты переосмысливают эти культовые образы, придавая им современности, сделав укладки более легкими и естественными.

Стрижка «бабочка»

Стрижка «бабочка» (Butterfly Cut) — это длинные волосы с большим количеством слоев, благодаря чему прическа имеет легкий, объемный и подвижный вид. Ее главная особенность — более короткие пряди у лица, плавно переходящие в длину. Это создает эффект пышной прически без потери длины волос. Укладка напоминает культовый образ американской актрисы Фарри Фосетт, сделавшей многослойную стрижку одним из символов 70-х.

Стрижка «бабочка» подходит обладательницам средних и длинных волос. Имеет хороший вид с мягкими локонами или природной текстурой волос.

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Длинные прямые волосы

Еще один культовый тренд 70-х — длинные, гладкие волосы с ровным пробором посередине. Именно такую прическу в свое время прославила британская актриса и певица Джейн Биркин.

Прическа лучше всего выглядит на длинных или волосах средней длины. Ее можно дополнить легкой челкой или оставить открытый лоб. Главный секрет этого образа — ухоженные волосы с естественным блеском, легким движением и минимумом средств для укладки.

Волосы средней длины с челкой

Прическа средней длины с мягкой челкой — еще один знаковый тренд 70-х. Ее популяризировала также актриса Джейн Биркин.

Главная особенность этой прически — волосы до плеч или чуть ниже, дополненные легкой, слегка разреженной челкой. Благодаря многослойности прическа имеет естественный объем, а пряди красиво обрамляют лицо, делая черты более мягкими. Стрижка подходит большинству типов волос — прямых, волнистых и слегка вьющихся.

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Длинные волны

Длинные волнистые волосы — культовая прическа 70-х, которую носили Cher и Стиви Никс. Это одна из самых универсальных причесок лета.

Главная особенность прически — длинные волосы с мягкими природными волнами, которые имеют легкий и непринужденный вид. Она прекрасно подходит обладательницам длинных волос и легко сочетается как с прямым пробором, так и с челкой.

Короткий волнистый боб

Короткий волнистый боб популяризировала американская вокалистка Диана Росс, сменившая короткую стрижку на объемный волнистый боб и сделавшая его одним из символов эпохи диско.

Прическа имеет легкий и непринужденный вид, а мягкие волны придают волосам текстуру и объем. Длина до подбородка или чуть ниже удачно подчеркивает черты лица. Короткий волнистый боб особенно подходит обладательницам тонких волос, ведь визуально делает его более густым.

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Напомним, мы писали о том, что в моду вернулась культовая стрижка 70–80-х. моллет. Если раньше она ассоциировалась с рок-звездами, панк-культурой и смелыми образами, то сегодня получила современное переосмысление и все чаще появляется на модных подиумах и социальных сетях.

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