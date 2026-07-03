Прически для жары: топ-5 стильных и удобных вариантов на лето

Прически для жаркой погоды / © pexels.com

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Именно поэтому правильно подобранная прическа летом — это не только стиль, но и комфорт и легкость.

Есть простые, но эффективные решения, которые помогают выглядеть аккуратно даже в самую жаркую погоду. Ниже — пять лучших вариантов летних причесок, сочетающих практичность и модный вид.

Гладкий высокий хвост

Одна из самых универсальных причесок для лета — плотно собранный хвост.

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Он полностью открывает шею и лицо, благодаря чему ощущение жары значительно уменьшается. Такой вариант особенно удобен в повседневной жизни, когда нет времени на сложные укладки.

Чтобы прическа выглядела аккуратно, можно использовать немного геля или спрея для фиксации. Гладкий хвост подходит как для работы, так и для прогулок по городу.

Высокий пучок

Высокий пучок — настоящий фаворит лета.

Он позволяет максимально открыть шею и обеспечивает ощущение прохлады даже в самые жаркие дни. Кроме того, эта прическа отлично держится в течение всего дня.

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Пучок можно сделать идеально гладким или более небрежным — в зависимости от стиля образа. Это универсальное решение как для города, так и отдыха.

Косы разных форматов

Плетение — классика, которая никогда не выходит из моды летом.

Французские косы, две боковые косы или варианты с переплетением помогают надежно собрать волосы и сохранить их аккуратными в течение всего дня.

Косы особенно удобны для активного ритма жизни: путешествий, работы или прогулок. Они также уменьшают спутывание волос и защищают их от пересушивания.

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Полусобранные волосы

Если не хочется полностью собирать волосы, полусобранные прически — идеальный компромисс.

Верхняя часть фиксируется шпилькой или резинкой, а остальные волосы остаются распущенными. Такой вариант имеет легкий и женственный вид.

Это хорошее решение для менее жарких дней или вечерних выходов, когда хочется соединить комфорт и естественность.

Аксессуары для волос

Простые аксессуары могут полностью изменить летнюю прическу.

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Обручи, крабики, шпильки и зажимы помогают быстро собрать волосы без лишних усилий. Это идеальный вариант, когда нужно мгновенно создать аккуратный образ.

Кроме практичности, аксессуары придают стиль и позволяют разнообразить даже простейшую прическу.

В жару лучше всего работают прически, которые открывают шею, уменьшают нагрев и позволяют волосам не мешать. Высокий хвост, пучок, косы и легкие полусобранные варианты — это базовые решения, которые помогут оставаться стильными даже в самые жаркие дни.

FAQ

Какие прически лучше всего подходят для жары?

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Самые удобные варианты — высокий хвост, пучок и косы, поскольку они открывают шею и уменьшают дискомфорт от жары.

Как собрать волосы, чтобы не было жарко?

Лучше всего полностью или частично собрать волосы вверх — в хвост, пучок или косы, используя легкие средства для фиксации и аксессуары.

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