Прически, от которых весь мир в восторге: видео со стрижками набирают миллиарды просмотров в TikTok

Пять самых популярных причесок в сети TikTok, которые подходят для всех типов лица на короткие и длинные волосы.

Если вы вдруг в поисках красивой стильной прически, тогда можно рассмотреть эти пять вариантов, которые подойдут на короткие и длинные волосы. Тем более, модницы всего мира в восторге от этих стрижек. Рассказываем, какие прически сорвали джекпот просмотров в социальной сети TikTok.

Ранее мы писали, какая французская стрижка станет хитом 2024 года: идеальна для всех типов волос, ровно и красиво отрастает.

Стрижка конца девяностых: 1,4 миллиарда просмотров

Какие стрижки самые популярные в мире / Фото: pixabay.com

Эта прическа подходит к любой форме лица, поэтому безумно популярна в TikTok. Да, наверное конец девяностых – слишком широкое определение, но именно эта стрижка относится к типу с густой челкой и имеет много слоев, придающих объем тонким волосам. Поэтому очень популярна среди голливудских звезд и европейской аристократии.

Французская стрижка: 1 миллиард просмотров

Какие стрижки самые популярные в мире / Фото: pixabay.com

Такие стрижки очень популярны в мире благодаря своей легкости и небрежности. Не зависимо от того, какую вы выберете – боб или каре, главное, чтобы волосы непринужденно ложились в объемную прическу и имели естественный здоровый вид. А еще такую стрижку не нужно часами укладывать, поэтому она и набрала бешеную популярность в сети TikTok.

Стрижка "бабочка": 1,8 миллиарда просмотров

Какие стрижки самые популярные в мире / Фото: pixabay.com

Эта стрижка многослойная, пряди в ней окутывают лицо, как крылья, поэтому она получила такое название. Лучше всего эта прическа будет смотреться на прямых ухоженных волосах, и подойдет она абсолютно всем. Конечно, стрижка не будет подходить для вьющихся локонов.

Косы фулани: 19,7 миллионов просмотров

Какие стрижки самые популярные в мире / Фото: pixabay.com

Это одна из самых популярных причесок с косами в сети TikTok. Косы фулани – это африканская защитная прическа, которая предусматривает плетение "колоски", сплетенные сверху вниз или наоборот. Одна из самых известных поклонниц такой прически – американская певица Рианна.

Стрижка-подкова: 1,2 миллиарда просмотров

Какие стрижки самые популярные в мире / Фото: pixabay.com

Стрижка-подкова подойдет для тех, кто желает создать роскошный силуэт и придать волосам подвижность. Она будет идеальна для длинных локонов и волос средней длины. Когда пряди ложатся на спину, их кончики укладываются в линию, создающую форму подковы. К тому же, такая прическа придает волосам объем, поэтому очень популярна в сети TikTok.

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