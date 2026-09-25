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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
299
Время на прочтение
4 мин

Прически за 5 минут — пятнадцать простых и быстрых вариантов на каждый день

Хорошая прическа совсем не обязательно означает полчаса перед зеркалом, десяток средств для стайлинга и виртуозное владение плойкой. Иногда достаточно резинки, нескольких шпилек и пяти минут, чтобы привести волосы в порядок и выглядеть стильно.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Быстрые прически за 5 минут

Быстрые прически за 5 минут / © pexels.com

Если утром вы предпочитаете подольше поспать, а не заниматься укладкой, обратите внимание на эти простые прически. Большинство из них легко повторить самостоятельно, а некоторые даже не требуют идеально чистых волос.

Низкий гладкий хвост

Низкий гладкий хвост / © ТСН

Низкий гладкий хвост / © ТСН

Одна из самых простых причесок может выглядеть очень элегантно. Сделайте ровный пробор, зачешите волосы назад и соберите их в низкий хвост. Чтобы скрыть резинку, отделите тонкую прядь, оберните ею основание хвоста и закрепите невидимкой.

Такой вариант подойдет как для офиса, так и вечернего образа.

Небрежный пучок

Небрежный пучок / © ТСН

Небрежный пучок / © ТСН

Тот самый случай, когда прическа не должна быть идеальной. Соберите волосы в высокий или средний хвост, сверните их вокруг основания и закрепите резинкой или шпильками.

Несколько прядей у лица можно оставить свободными — так прическа будет выглядеть более непринужденно.

Низкий пучок

Низкий пучок / © ТСН

Низкий пучок / © ТСН

Если высокие пучки кажутся слишком обычными, попробуйте низкий. Соберите волосы у затылка, сверните их в жгут и сформируйте пучок.

Это простая прическа, хорошо сочетающаяся и с деловым костюмом, и с платьем.

Высокий хвост

Высокий хвост / © ТСН

Высокий хвост / © ТСН

Классика, которая спасает, когда на сборы осталось несколько минут. Зачешите волосы вверх, соберите их резинкой, а затем немного подтяните пряди у макушки, если хотите добавить объем.

Еще один простой прием — обернуть резинку прядью волос.

Хвост с пробором

Хвост с пробором / © ТСН

Хвост с пробором / © ТСН

Обычный хвост может выглядеть совсем иначе, если изменить пробор. Попробуйте прямой пробор посередине или глубокий боковой и соберите волосы низко на затылке.

Особенно эффектно такая прическа смотрится на прямых волосах.

Пучок с косой

Пучок с косой / © ТСН

Пучок с косой / © ТСН

Эта прическа только кажется сложной. Сначала соберите волосы в низкий хвост, заплетите их в обычную косу, а затем заверните косу вокруг основания хвоста и зафиксируйте шпильками.

В результате получится аккуратный пучок, на создание которого требуется всего несколько минут.

Коса набок

Коса в сторону / © ТСН

Коса в сторону / © ТСН

Если длинные волосы мешают, перебросьте их на одну сторону и заплетите обычную косу.

Не затягивайте пряди слишком сильно. Немного свободная коса будет выглядеть более объемно и естественно.

Полусобранные волосы

Полусобранные волосы / © ТСН

Полусобранные волосы / © ТСН

Этот вариант подойдет тем, кто любит ходить с распущенными волосами, но не хочет, чтобы передние пряди падали на лицо.

Отделите верхнюю часть волос и закрепите ее маленькой резинкой или красивой шпилькой на затылке. На все уйдет буквально минута.

Маленький пучок на распущенных волосах

Маленький пучок на распущенных волосах / © ТСН

Маленький пучок на распущенных волосах / © ТСН

Еще одна вариация предыдущей прически. Верхнюю часть волос соберите в хвостик, сверните их и сформируйте небольшой пучок.

Остальные волосы оставьте распущенными.

Прическа с крабиком

Прическа с крабиком / © ТСН

Прическа с крабиком / © ТСН

Большая заколка-краб — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить много времени на волосы.

Соберите волосы руками, закрутите их в вертикальный жгут и зафиксируйте крабиком. Кончики можно скрыть или оставить свободными.

Низкий хвост с легкой небрежностью

Низкий хвост с легкой небрежностью / © ТСН

Низкий хвост с легкой небрежностью / © ТСН

Не все быстрые прически должны быть гладкими. Сделайте низкий хвост, а затем осторожно вытяните несколько прядей у макушки и лица.

Такая легкая небрежность может сделать даже самую простую прическу более интересной.

Два передних жгута

Два передних жгута / © ТСН

Два передних жгута / © ТСН

Отделите по небольшой пряди у каждого виска и сверните их в жгуты. Отведите назад и соедините маленькой резинкой или невидимкой.

Остальные волосы оставьте распущенными.

Коса из низкого хвоста

Коса из низкого хвоста / © ТСН

Коса из низкого хвоста / © ТСН

Когда обычный хвост надоел, превратите его в косу. Соберите волосы низко на затылке и заплетите классическую косу из трех прядей.

Если немного вытащить отдельные секции косы пальцами, она будет казаться более объемной.

Прическа с ободком

Прическа с ободком / © ТСН

Прическа с ободком / © ТСН

Один аксессуар может избавить от необходимости придумывать сложную укладку. Расчешите волосы, оставьте их распущенными и добавьте широкий ободок.

Это особенно удобно, когда нужно быстро убрать волосы от лица.

Хвост с платком

Хвост с платком / © ТСН

Хвост с платком / © ТСН

Еще один способ за несколько секунд сменить обычный хвост — завязать вокруг резинки небольшой платок или ленту.

Так самая простая прическа превращается в заметную деталь образа без дополнительной укладки.

Как сделать быструю прическу аккуратнее

Даже если у вас есть всего пять минут, результат во многом зависит от подготовки волос. Перед укладкой их следует хорошо расчесать. Непослушные пряди можно слегка пригладить стайлинговым средством, а недостающим объема волосам добавить текстуру.

Также следует держать под рукой несколько базовых аксессуаров: тонкие резинки, невидимки, шпильки и крабик. Тогда сделать простую прическу утром будет гораздо легче.

И не пытайтесь каждый раз достичь абсолютной гладкости. Пучки, хвосты, косы и полусобранные прически часто имеют не менее эффектный вид с легкой природной небрежностью.

FAQ

Какую прическу можно сделать за 5 минут?

За 5 минут можно сделать низкий или высокий хвост, небрежный пучок, простую косу, прическу с крабиком или полусобранные волосы. Для большинства таких причесок достаточно резинки, шпилек или одной большой заколки.

Как быстро сделать простую прическу на каждый день?

Проще всего выбирать прически, не требующие плойки или выпрямителя. Расчешите волосы и сделайте низкий хвост, пучок, косу или закрутите их и зафиксируйте крабиком. Чтобы прическа выглядела более интересно, можно оставить несколько свободных прядей у лица или добавить ободок или платок.

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