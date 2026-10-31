Причина медленного интернета может быть не в роутере: почему нужно присмотреться к мебели

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Если интернет стал медленным или периодически исчезает, причиной может быть не только роутер, модем или сетевой порт. Ethernet-кабель, который прижали мебелью или согнули в тесном углу, также следует осмотреть.

Обычный плавный изгон сам по себе не снижает скорость. Риск появляется, когда кабель резко преломлен, натянут или долго лежит в положении, для которого он не предназначен. В таком случае передача данных может ухудшиться, а соединение – стать нестабильным.

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На практике нежелательно формировать из Ethernet-кабеля резкий угол 90 градусов в форме буквы "Г". Безопаснее проложить его плавной дугой, не пережимать стяжкой и не зажимать между стеной и тяжелой мебелью.

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Как проверить, проблема ли именно в кабеле

Начните с простого обзора. На оболочке не должно быть глубокого излома, трещины, сплющенного участка или следов сильного прижима. Проверьте также, надежно ли вставлены коннекторы в роутер, коммутатор или компьютер.

Затем временно проложите кабель свободно, без натяжения и острых углов. После этого проверьте соединение снова. Если скорость или стабильность заметно изменились, предварительный способ прокладки мог быть частью проблемы.

Самое надежное сравнение – подсоединить другой, заведомо исправный Ethernet-кабель такой же длины или с нужными характеристиками. Если симптом исчезает, старый кабель следует заменить. При наличии сетевого тестера можно дополнительно проверить цельность линии и правильность соединения жил.

Что сделать при прокладке или замене

Чтобы не повторить проблему, прокладывайте кабель с запасом длины и оставляйте место для плавного поворота. Не тяните его к натяжению, не прижимайте тяжелыми предметами и не делайте острых складок у коннекторов.

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Перед монтажом сверьтесь с паспортом именно вашей модели: допустимый радиус изгиба зависит от конструкции кабеля . Если документации нет, выберите более свободный маршрут и не пытайтесь вжать проволоку в узкую щель силой.

Если после распрямления или замены на исправный кабель скорость нестабильна, ищите причину в другом месте — проверьте порт и сетевое оборудование или обратитесь к провайдеру.

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