Придает объем тонким и редким волосам: стрижка "подкова" становится трендом

Стрижка "подкова" является настоящей находкой для девушек и женщин с тонкими и редкими волосами.

Стрижка "подкова" – как выглядит модная прическа, как ее создать

На самом деле это давно известная стрижка, которую раньше чаще называли стрижкой U-образной формы. Сегодня в соцсетях молодежь часто репостит эту стрижку, называя ее "подковой".

Эта прическа стрижется таким образом, чтобы форма волос напоминала латинскую букву U – по бокам локоны короче, а сзади – длиннее. Длина может быть разной.

Позади стрижка выглядит как дуга, спереди — как лесенка, которая образуется каскадом из хорошо обрамляющих лицо прядей. Благодаря слоям подкова позволяет придать объем там, где его чаще всего не хватает – в области затылка. Лестница у лица помогает прядям подняться, придавая волосам хорошую текстуру.

Значительным преимуществом U-образной стрижки является то, что слои ее можно регулировать в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Если ваши волосы вьются, то нескольких слоев будет достаточно. А если локоны густые, можно добавить больше слоев, сделав их высокими, чтобы разница между короткими и длинными участками была заметнее.

Стрижка подкова

U-образная стрижка

Преимущества стрижки подковы

U-образная стрижка идеально подходит для создания объема, ведь ее структура слоями, делает волосы на вид более густыми. В отличие от стрижек с прямым срезом, которые делают укладку плоской, стрижка-подкова придает легкости, игривости локонам.

Кроме того, U-образная стрижка подходит для всех типов волос, как для идеально прямых, так и для вьющихся волос.

Подкова стрижка для вьющихся волос

Стрижка подкова для длинных прямых волос.

Преимуществом подковы является и простота в уходе. С такой стрижкой не нужно часто посещать парикмахера, ведь слои красиво отрастают и смотрятся аккуратно даже через несколько месяцев после посещения салона.

Кроме того, в результате равномерного объема и удобной формы «подкову» очень легко уложить в домашних условиях с помощью щипцов или плойки. Этот тренд могут примерить обладательницы практически любой длины волос, кроме разве что пикси, короткого каре или боба.

Чтобы хорошо уложить эту стрижку, нужно просто вымыть волосы, нанести на него средство для укладки и высушить феном, закручивая кончики.

Читайте также: