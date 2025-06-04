"Пригласите" в свой дом беда: вот, когда нельзя смотреть в окно по народным приметам

Почему нельзя смотреть в окно ночью и во время грозы / © unsplash.com

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Некоторые народные приметы были связаны с бедой, которую можно навлечь, если смотреть в окно при определенных обстоятельствах.

Почему нельзя смотреть в окно ночью

Наши предки верили, что в ночное время по земле ходит нечистая сила, а потому лучше не заглядывать на улицу через окно после заката. Особенно уязвимыми, по мнению людей, были дети, беременные и душевнобольные.

Можно ли смотреть сквозь окно в полнолуние

Если женщина в Полнолуние выглянет в окно, то может потерять всю свою красоту, которую заберет ночное светило. Беременным тоже запрещали это делать. Наши предки верили, что тогда ребенок родится больным. Если в Полнолуние спать у незашторенного окна, чтобы свет Луны падал на человека, то можно избавиться от талана и сна на целую неделю.

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Почему не следует смотреть в окно на мертвого человека

В древности существовало поверье, что душа умершего человека все еще “летает” рядом с телом во время похорон. А потому через окно можно ее увидеть. Душа “бросится” к живому человеку и будет пытаться забрать его с собой. Во время похорон окно также “умножает” весь негатив, беды и беды.

Можно ли смотреть в окно в грозу

По мнению наших предков, во время грозы “святой Илия едет на огненной колеснице”, разгоняя в стороны всю нечистую силу. Если вы взглянете сквозь окно в это время, то злые духи могут “заскочить” в вашу душу, ища убежища.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.