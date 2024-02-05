Пригодится уже через несколько месяцев: зачем украинцам советуют замораживать шелуху картофеля

Обычно шелуха картофеля считается отходами, а потому сразу выбрасывается в мусорный бак. Однако украинцам посоветовали вместо этого его замораживать.

Шелуха картофеля содержат много полезных веществ, которые нужны растениям и плодовым культурам. Как только придет весна, его можно будет превратить в ценное удобрение, которое будет более эффективным, чем большинство химикатов.

В частности, шелуха содержит фосфор, калий, кальций, магний, железо, натрий, марганец и цинк. Они очень полезны для кустов малины, крыжовника, смородины и клубники. Используя удобрение из шелухи картофеля, вы получите вдвое больший урожай плодов. А еще такая подкормка подходит некоторым декоративным и цветущим растениям.

А вот для тех культур, которые любят кислые почвы, удобрение из шелухи картофеля не подходит. В частности, это рододендроны, клюква, черника, сладкий перец, томаты.

Как использовать шелуху картофеля как удобрение

Чтобы приготовить удобрение, нужно придерживаться простой инструкции:

Раньше замороженную шелуху от картофеля залейте кипятком (на 0,5 кг нужно 0,5 л воды). Оставьте, чтобы жидкость остыла, а затем процедите. Поливайте удобрением растения раз в 3-4 недели.

Как использовать шелуху картофеля как удобрение / Фото: Unsplash

Альтернативой удобрения из замороженной шелухи картофеля может стать подкормка подсушенными шкурками. Специалисты утверждают, что так у них сохраняется даже больше питательных веществ.

Для подсушивания сначала порежьте шелуху на примерно равные куски. Разложите их на бумаге для выпечки, разогрейте духовку до 100 градусов и поставьте сушиться на 2-4 часа. Должна появиться хрустящая корочка. После духовки подождите, чтобы они остыли, положите его в герметичный контейнер. Удобрение можно готовить перед внесением в грунт.

Мало кто об этом знает, но шелуху можно использовать не только как удобрение. Картофельная маска отлично справится с грубой кожей на пятках. Для приготовления возьмите 400 г шелухи, залейте 400 мл воды. Затем добавьте две столовых ложки льняных семян, доведите до кипения, а затем оставьте на полчаса вариться на медленном огне. После охлаждения смесь нужно разделить до состояния каши. Замочите обе ноги на 20 минут. Затем ополоснуть и нанести питательный крем.

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