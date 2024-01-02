Пригорелая кастрюля или сковорода – не беда: как за 3 минуты избавиться от въедливых пятен нагара

Опытные хозяйки дали несколько советов, как избавиться от устаревшего нагара и жира из посуды.

Как же не просто отчищать посуду от нагара. Впрочем, каждая хозяйка имеет на своей кухне три копеечных средства, которые помогут моментально побороть эту неприятность. Рассказываем, что именно пригодится для борьбы против въевшегося нагара.

Как отчистить посуду от нагара и жира: действенные средства

Хозяйственное мыло. Брусок хозяйственного мыла 72% нужно натереть на терку. Затем засыпать в широкую емкость стружку, добавить пол-литра воды и поварить мыло, пока полностью не растворится. Поставьте посуду грязным местом и прокипятите ее в растворе в течение пяти минут, после чего извлеките посуду из мыльной смеси. Через несколько минут нагар исчезнет сразу, потом только нужно тщательно прополоскать посуду от мыла.

Брусок хозяйственного мыла 72% нужно натереть на терку. Затем засыпать в широкую емкость стружку, добавить пол-литра воды и поварить мыло, пока полностью не растворится. Поставьте посуду грязным местом и прокипятите ее в растворе в течение пяти минут, после чего извлеките посуду из мыльной смеси. Через несколько минут нагар исчезнет сразу, потом только нужно тщательно прополоскать посуду от мыла. Уксус. В бутылку с распылителем нужно налить стакан уксуса и добавить туда чайную ложку лимонной кислоты. На загрязненную посуду положите салфетку или кусок ткани и хорошо сбрызните уксусом. Через 20 минут уберите салфетку или тряпку – вся грязь останется на ней, а ваша кастрюля или сковорода будет сиять чистотой.

В бутылку с распылителем нужно налить стакан уксуса и добавить туда чайную ложку лимонной кислоты. На загрязненную посуду положите салфетку или кусок ткани и хорошо сбрызните уксусом. Через 20 минут уберите салфетку или тряпку – вся грязь останется на ней, а ваша кастрюля или сковорода будет сиять чистотой. Горчичный порошок. Хорошо посыпьте загрязненное место горчичным порошком, смочите водой и потрите жесткой губкой. Ждать не придется – посуда будет блестеть уже через несколько минут.

Хорошо посыпьте загрязненное место горчичным порошком, смочите водой и потрите жесткой губкой. Ждать не придется – посуда будет блестеть уже через несколько минут. Сода. С помощью соды и воды сделайте чуть-чуть пасты, количество смеси можно увеличивать в зависимости от того, сколько нагара есть на посуде. Смочите посуду водой и нанесите пасту на загрязненное место, подождите 20-30 минут, затем потрите жесткой губкой. Ваша посуда будет сиять чистотой, поскольку сода расцепит весь устаревший нагар и жир.

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