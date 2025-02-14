Приготовьте чудо-раствор — и помидоры дадут очень большой урожай: нужны простые продукты

Узнайте, как луковая шелуха будет способствовать здоровому и крепкому росту ваших томатов! Читайте в статье простой рецепт удобрения для подкормки и защиты растений.

Для этой подкормки используются простые ингредиенты, доступные каждому. На начальном этапе роста в рассаде особенно нужны фосфор и азот, поскольку эти элементы обеспечивают правильный рост растений. Поэтому, готовя удобрение на дому, важно выбирать компоненты, содержащие эти полезные вещества.

Одним из таких компонентов является луковая шелуха. Благодаря богатству микроэлементов, кверцетина и аминокислот оно значительно стимулирует рост растений. Кроме этого, подкормка на основе луковой шелухи эффективно борется с вредителями, угрожающими культуре.

Чтобы приготовить настой, 50 граммов сухой шелухи заливаем 500 мл кипятка и оставляем настаиваться на три дня. После этого полученный концентрат разбавляем 2,5 литрами чистой воды. Готовым средством обрабатываем корень рассады 2–3 раза с интервалом в две недели, начиная с появления настоящих листочков.

Прекрасным вариантом подкормки являются дрожжи. Они содержат фосфор и азот, что стимулирует развитие корневой системы и улучшает почвенную микрофлору. Для приготовления раствора растворяем 20 г свежих дрожжей в трех литрах теплой воды и используем для полива под корень каждые две недели.

Банановая кожура также является отличной подкормкой для томатов. Она богата калием, азотом, натрием, магнием и другими важными для растений питательными элементами. Для приготовления настоя нарезаем шкурку трех бананов на мелкие куски, заливаем тремя литрами воды и даем настояться 4–5 дней. Затем полученный раствор разводим с водой в пропорции 1:1 и поливаем помидоры каждые две недели после пикирования.

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