Приклейте по два кусочка на каждую ступеньку – крыльцо не будет скользким до весны: для дерева и бетона

Во время гололеда собственное крыльцо превращается в опасный участок. Но если выполнить несколько простых шагов, то весной здесь не будет скользко.

Скользкое крыльцо в зимний период – это не просто неудобство, но и серьезная опасность для здоровья, ведь, подскользнувшись, можно себе навредить. Впрочем, можно легко справиться с этой проблемой с помощью предмета, который можно найти практически в любом хозяйстве.

Речь идет о наждачной бумаге. Для этого метода лучше всего подойдут листы с грубой зернистостью (Р40 и Р60). Именно они способны обеспечить лучшее сцепление поверхности с подошвой обуви. Бумага нужно нарезать на кусочки так, чтобы их можно было удобно распределить по лестнице. Обязательно очистите поверхность.

Перед приклеиванием очень важно удалить с лестницы пыль, лед, грязь, чтобы бумага приклеилась как можно лучше. Особенно важно это для деревянного крыльца. Для приклеивания следует использовать двухсторонний скотч или влагостойкий клей. Нанесите любое из этих средств на обратную сторону каждого кусочка, плотно прижмите к лестнице. На каждую ступеньку хватит приклеить по два кусочка.

На деревянное крыльцо наждачную бумагу можно дополнительно прибить с помощью скоб строительным степлером. После такой процедуры до самой весны никто не будет скользить по лестнице. Это дешевый, но очень надежный и эффективный способ, отличающийся еще и долговечностью.

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