Прикопайте сухие чернобривцы в землю на огороде: в следующем году будете удивлены результатом

В ноябре все еще достаточно активно убираются на цветниках. Большинство дачников используют сухие стебли чернобривцев для компоста, но мало кто знает, что их можно прикопать прямо на огороде.

Какая польза от чернобривцев на огороде

Даже самый плодородный грунт со временем истощается и становится плотным. При этом он не подлежит перекапыванию, а для решения проблемы огородники чаще всего используют зеленые удобрения, в частности, чернобривцы, которые также являются отличными сидератами. Целей для применения именно чернобривцев может быть несколько:

приготовление компоста;

для мульчирования;

для создания жидкого удобрения;

для улучшения структуры истощенного грунта;

для борьбы с вредителями и болезнями.

Какая польза от чернобривцев на огороде / Фото: Pexels

Корни чернобривцев имеют большое количество эфиров и негативно влияют на размножение колоний грибков. Если высадить это растение рядом с грядками, где вы планируете выращивать клубнику или землянику, оно отпугивает нематод. А чернобривцы возле картофеля, капусты и помидоров помогут навсегда забыть о надоедливых насекомых. Даже засохшие чернобривцы способны обогащать почву необходимыми микроэлементами.

Для чего закапывают чернобривцы в землю

Когда яркие цветы уже отцвели, а стебли начали подсыхать, растения можно смело прикапывать в грунт на огороде. Они помогут провести профилактику от морковной и луковой мухи в следующем сезоне. А еще их запах не любит медведка и другие вредители.

Если прикопать на огороде сухие чернобривцы, это поможет сделать землю более рыхлой. Также они отлично ее подкармливают. Для этого грядки нужно перекопать с чернобривцами на глубину до 15 см. За зиму растение перепреет и весной вы сможете снова перекопать грунт.

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