Приложите влажную салфетку к паре обуви прямо в магазине: простой трюк, который сохранит ваши деньги

Вещи из натуральной кожи пользуются большим спросом из-за высокого качества, долгого срока использования, стильного внешнего вида. Однако сегодня все чаще становится трудно понять, сумка, кошелек или обувь изготовлены действительно из кожи.

Раньше натуральность кожи проверяли по-разному. Ее мяли, терли и даже нюхали. И действительно, кожа имеет специфический запах, который ни с чем не спутаешь. Но сегодня производители уже научились делать действительно качественный кожзам, который трудно отличить от натурального материала. Есть даже особые спреи с запахом кожи.

Как быстро узнать, это натуральная кожа

В этом случае на помощь придет небольшая хитрость. Всем нам известно, что натуральная кожа хорошо впитывает влагу. То есть, если смочить любое изделие из кожи (сумку, куртку или обувь), то на поверхности останется мокрый след. Конечно, ходить в магазины с бутылкой воды и поливать жидкостью товары не стоит. Однако есть очень простой вариант.

Возьмите с собой обычные влажные салфетки и слегка приложите одну к материалу. Достаточно будет всего-навсего 10 секунд, чтобы натуральная кожа впитала влагу. След полностью исчезает после высыхания, поэтому не беспокойтесь. Если на изделии вы не видите никакого следа влаги – перед вами вещь из кожзама. Конечно, для проверки нужно использовать только влажные салфетки без спирта или растительного масла.

Еще несколько простых способов, как проверить, настоящая ли кожа на обуви или сумке

Как определить натуральную кожу на сумке? / Фото: Pexels

Натуральная кожа сохраняет тепло, а вот заменители – нет. Поэтому проверьте натуральную кожу, плотно прижмите к поверхности материала ладонь и удержите 15-30 секунд. Затем прислоните изделие к щеке. Чувствуете тепло? Значит, сумка или обувь изготовлены из натуральной кожи. Если поверхность остается холодной – из кожзама.

Можно внимательно осмотреть вещь. Обычно производители, использующие натуральную кожу, не прячут торцы кожаных пластин в швах, а вот те, кто производит товары из кожзама пытаются все скрыть.

Если вы уже приобрели вещь и теперь хотите проверить, изготовлена ли она из натуральной кожи, есть еще один эффективный метод. Возьмите тоненькую иголку и проколите материал в незаметном месте. Игла пройдет очень просто через натуральный материал, а вот через экокожи довольно тяжело.

Можно нажать на вещь и попытаться ее немного растянуть. Если она быстро возвращает свою форму – перед вами натуральная кожа. Также она не будет изменять цвет при таких манипуляциях. А вот кожзам может легко изменить оттяжек.

Рассмотрите поры – на настоящей коже они будут располагаться произвольно, а на кожзаме ничем не будут отличаться.

Ответственные производители иногда добавляют к изделию пример материала. Обычно это небольшой ярлык особой формы. Ромб означает, что перед вами кожзам, любая другая форма – натуральная кожа. На ярлыке может быть и отметка. Например, натуральная кожа на английском языке звучит "genuine leather", на немецком — "echtleder", на французском — "cuir", а на итальянском "vera pelle".

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