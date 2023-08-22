Принесет неприятности и проблемы: где категорически нельзя вешать зеркало

Зеркала – неотъемлемая часть нашего интерьера и жизни. Они помогают расширить пространство, создать чувство глубины. Однако мало кто задумывается над тем, где не должно стоять зеркало, чтобы оно не доставило неприятностей и проблем.

Пять мест в доме, где нельзя вешать зеркало: вызовет неприятности и даже может быть опасно

Над газовой плитой

Зеркало, расположенное над газовой плитой, может представлять опасность и даже повлечь за собой пожар. Возможно, вы об этом не задумывались, но приготовление пищи может привести к накоплению жира и пара, которые повредят зеркало и станут причиной воспламенения. Кроме того, наличие этого предмета интерьера будет отвлекать от приготовления пищи, что может также вызвать несчастные случаи.

Над раковиной в ванной комнате

Хотя зеркало часто вешают именно там, оно может быть опасно из-за воды. При использовании ванны или душа вода может попадать на поверхность зеркала, что приведет к его быстрому повреждению. Кроме этого ванная комната – это помещение с повышенным уровнем влажности. А это тоже отрицательно сказывается на состоянии зеркала. Чтобы избежать проблем, размещайте его на боковых стенах или в других местах в ванной комнате.

Над кроватью в спальне

Где лучше не вешать зеркало? / Фото: Pexels

Зеркала, расположенные над кроватью, могут создавать неприятные ощущения. Эзотерики утверждают, что отражение спящего или отдыхающего человека может вызвать негативные эмоции. А еще такие зеркала могут отражать свет от светильников или других источников, что вызывает дискомфорт при засыпании.

Если напротив кровати есть окно, то зеркало будет дополнительно отражать свет, образуя нежелательные блики и яркие лучи. Это может привести к ощущению раздражительности, вам будет тяжело сосредоточиться, отдохнуть.

У входной двери, в прихожей

Хотя зеркало в прихожей может быть удобным, однако, если расположить его врата входной двери, оно будет создавать неприятную атмосферу. Отражение двери будет создавать ощущение, будто за вами кто-то наблюдает. Это может вызвать беспокойство, особенно в темное время суток.

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