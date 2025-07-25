Природные насосы: какие деревья помогут осушить участок и откачать влагу с канализации

Какие деревья работают как природные насосы / © Фото из открытых источников

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Как работает естественная осушение

В природе существует явление под названием транспирация — процесс, при котором влага всасывается корнями растений и испаряется через листья. Для роста и развития деревьев нужна лишь небольшая часть воды, все остальное возвращается в атмосферу.

Интересно знать, что некоторые породы деревьев способны выводить из почвы до 900 литров воды в сутки. Таким образом, посадка этих «поглотителей влаги» может постепенно нормализовать уровень влажности на вашей территории без дорогостоящих дренажных систем.

Сколько воды поглощают деревья

Самым эффективным «осушителем» считается тополь, он может выводить из почвы до 900 литров жидкости ежедневно. Но из-за больших размеров лучше высаживать дерево за пределами участка, его корневая система все равно найдет воду даже на расстоянии 7–12 метров.

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Для безопасного и практичного озеленения собственной территории подойдут другие, не менее эффективные деревья:

Черемуха — 150-200 л/сутки.

Береза — до 200 л/сутки, имеет декоративный вид.

Ель — вытягивает до 300 л/сутки, подходит для ландшафтного дизайна.

Дуб — от 250 до 600 л/сут, в зависимости от возраста.

Сосна, бук — 100-150 л/сутки.

Клен остролистный, ива — по 250 л/сутки.

Почему стоит сажать эти деревья на своем участке

Высадив на участке несколько таких деревьев, вы не только улучшите внешний вид своей усадьбы, но и заметно снизите влажность почвы. К тому же, вам больше не придется иметь хлопот с откачкой канализации. Следует учитывать, что биологический дренаж требует времени, ведь деревья должны вырасти. Но эффект будет стойким и длительным.