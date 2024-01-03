Приведет к серьезным последствиям: почему нельзя носить в кошельке фотографии родных

Многие люди носят в кошельке фотографии своих близких и любимых людей, считая, что это приносит удачу. Оказывается, все совсем не так.

Народные приметы утверждают, что носить фотографии родных людей в кошельке может быть даже опасным для его владельца. Почему так? Давайте разбираться.

Фотографии в кошельке влияют на энергетику денег

Главная причина, почему не стоит носить в кошельке фотографии родных, любимых детей состоит в том, что деньги накапливают не только положительную, но и негативную энергетику.

Бумажные купюры и монеты проходят через большое количество рук разных людей перед тем, как попасть в ваш бумажник. Нет гарантии того, что те, кто держал в руках эти банкноты, думали только о хорошем.

По словам эзотериков, деньги, перенявшие хорошую энергетику, приносят счастье и благополучие, а вот несущие негатив могут стать причиной финансовой нестабильности, горя и даже смерти в семье.

Фотографии в кошельке блокируют потоки финансовой энергии

Еще одна примета, связанная с тем, что в кошельке нельзя носить фотографии родных, заключается в том, что они могут блокировать идущие через этот кошелек денежные потоки.

В результате его владелец или человек, который изображен на фото, могут остаться без дохода. Более того, даже попасть в беду, которая связана с финансами, поссориться и расстаться.

Чтобы избежать ссор и проблем с деньгами в семье, лучше не носить в своем кошельке фотографии даже тех людей, которые действительно вам дороги, например, ваших детей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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