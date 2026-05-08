Привлекает клещей как магнит: в саду их может быть в двенадцать раз больше из-за этого растения

Именно такие условия позволяют им прятаться от солнца, выживать в жару и ждать человека или животного. И проблема в том, что некоторые декоративные растения фактически создают для них идеальное убежище.

Хотя большинство людей ассоциирует клещей с лесом или высокой травой на лугах, на самом деле они также активно заселяют обычные сады. Если участок зарос или имеет слишком плотную растительность — риск возрастает в разы.

Растения, которые могут «притягивать» клещей

Наиболее благоприятны для клещей те растения, которые образуют густые, плотные заросли и долго удерживают влагу у земли. В таких микроусловиях паразиты чувствуют себя максимально комфортно.

Особенно часто в этом контексте упоминают барбарис Тунберга — популярный декоративный куст, активно используемый в ландшафтном дизайне. Однако его густые кроны создают плотную тень и влажную среду, где клещи легко находят укрытие.

В некоторых наблюдениях отмечается, что в таких зарослях их может быть гораздо больше, чем в открытых или ухоженных зонах. Именно поэтому чрезмерная густота растительности — ключевой фактор риска.

Чтобы уменьшить вероятность появления клещей, важно регулярно проводить обрезку кустов, прореживать ветки и не разрешать растениям слишком загущаться. Также обязательно убирать сухие листья, сломанные ветки и растительные остатки — это естественные укрытия для паразитов.

Если такие кусты растут рядом с детскими зонами или местами отдыха, следует дополнительно изолировать их — например, каменными дорожками или другими видами растительности.

Самые опасные зоны в саду, где прячутся клещи

Кроме отдельных растений, существуют целые участки, которые клещи выбирают чаще всего:

высокая, нескошенная трава;

густые папоротники и заросли;

побережье водоемов и влажные зоны;

территория у компостных ям;

кучи прошлогодних листьев;

пространство под плотными кустарниками и деревьями.

Все эти места имеют общую черту — тень и влагу, то есть идеальные условия для жизни клещей.

Как реально уменьшить риск в саду

Чтобы сделать участок более безопасным, важно не только бороться с клещами, но и лишать их среды обитания. Регулярное кошение травы, уборка органического мусора, прореживание кустов и контроль затененных влажных зон существенно снижают риск их появления.

Такой системный подход позволяет сделать сад менее привлекательным для клещей и значительно снизить угрозу для людей и животных.

