Какие духи "носить" в жару / © pixabay.com

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О том, какие духи лучше "носить" в жару, рассказали в РБК-Украина.

Какой аромат подходит на лето

Лучше всего для лета подходят нежные, легкие ароматы с фруктовыми и свежими нотками. Они не должны быть слишком шлейфовыми, ведь в жару, когда и так тяжело дышать из-за высокой температуры воздуха, тяжелые ароматы воспринимаются хуже.

Какие ароматы считаются пожилыми: перечень

Фруктовый аромат

Выбирайте ароматы с нотками пожилых фруктов (персик, маракуйя, ананас) или ягод. Они летом очень популярны. Благодаря фруктовым ароматам можно создать легкий и одновременно воздушный образ.

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Цитрусовый аромат

Обратите внимание на нотки лайма, лимона, грейпфрута, апельсина. На лето они подходят идеально, ведь обладают достаточно свежим ароматом. Дополнительно такие духи будут придавать вам чувство энергии.

Цветочный аромат

Попробуйте добавить к своему летнему образу духи с ароматом жасмина, розы, лотоса или лаванды. Они достаточно легкие, не имеют длинного шлейфа. При этом они идеально подойдут для романтического свидания или вечеринки.

Акватический аромат

Нотки морских волн, свежего воздуха и воды подходят для летних дней прекрасно, ведь они чрезвычайно свежи, не "давят" своим ароматом, легки и дополнительно создают ощущение прохлады, которое так необходимо нам в жару.

Также важно помнить, что летом из-за высокой температуры воздуха аромат может казаться сильнее, поэтому лучше выбирайте духи, отличающиеся низкой концентрацией аромата. Это могут быть вуаль для волос или туалетная вода. Они менее устойчивы, а потому в жару не будут мешать вам и другим людям.

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