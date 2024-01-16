Привлекут внимание к залысинам и редким волосам: пять стрижек, которых следует избегать после 50 лет

Стилисты рекомендуют женщинам выбирать новую стрижку после 50 лет. К выбору нужно подойти серьезно. Она ведь должна не только подходить под образ, но и скрывать некоторые возрастные недостатки.

Эксперты из Shefinds составили перечень из пяти стрижек, которые следует избегать после 50 лет, а также поделились, как их можно усовершенствовать, чтобы выглядеть моложе.

Женщины после 50 лет предпочитают укоротить длину волос, ведь после наступления менопаузы качество прядей значительно ухудшается. Из-за изменения уровня гормонов волосы сильнее выпадают, утончаются и хуже реагируют на привычный уход или покраску. К тому же многим носить короткую длину с возрастом становится проще.

Однако стоит отметить, что некоторые популярные женские стрижки все же имеют возрастные ограничения.

Короткий боб с прямой челкой

Хотя боб считается одной из самых универсальных женских стрижек, которые подходят абсолютно всем, на самом деле он совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Боб имеет множество вариантов. И если одни выгодно подчеркивают черты лица, другие привлекают внимание к возрастным изменениям.

Самым неудачным вариантом этой стрижки для женщин после 50 лет стилисты называют классический боб до подбородка без челки или с обычной прямой челкой. Такие стрижки привлекают чрезмерное внимание к нечеткому овалу лица и морщинам вокруг глаз.

По мнению звездного стилиста Ганимы Абдуллы, классический боб до подбородка заигрывает новыми красками, если его дополнить трендовой челкой "шторкой". Такая челка считается универсальной и подходит всем.

Боб с центральным пробором

После 50 лет лучше вообще не совмещать любой вариант стрижки бобов с центральным пробором. Хотя он и выглядит более удобным и практичным, однако с возрастом овал лица теряет свою симметричность, а потому лучше выбирать боковые проборы, которые отвлекают от уменьшения упругости мягких тканей.

Ганима также считает, что с возрастом волосы сильно редеют, а центральный пробор лишь привлечет внимание к этому процессу. Боковой же визуально увеличивает объем прядей.

Лохматые стрижки

Не делайте такие стрижки после 50 лет: подчеркнут жидкие волосы и залысины. / Фото: YouTube

Многослойные и пышные стрижки в стиле 70-80х годов прошлого века сейчас в моде. Но такие варианты можно смело выбирать молодым девушкам, а с возрастом качество волос ухудшается и лохматость может создавать несколько "болезненный" вид.

Эксперты, однако, отмечают, что небольшая легкость все же не будет мешать. Такая текстура поможет придать прядям, редящим в возрасте после 50 лет, определенный объем. Главное не перегибать с многослойностью.

Беби-челка

Хотя сегодня беби-челка или микро челка очень популярна, ее могут выбирать только самые смелые. За такой стрижкой трудно ухаживать, а в зрелом возрасте она дополнительно привлекает внимание к небольшому объему волос, морщинам на лбу.

Слишком короткая челка, по мнению стилиста-парикмахера Дэнни Эверсона, стирает границу между юностью и зрелостью, но такой вариант делает это в неудачном смысле. Лучше отдавать предпочтение челке "шторке".

Прямые длинные волосы

Длинные волосы не всегда означает, что они красивы и здоровы. Особенно у женщин после 50 лет. К тому же, длина может зрительно удлинять черты лица, имеющего не очень привлекательный вид, если овал "плывет".

По мнению эксперта по волосам Джины Ривера, необязательно отказываться после 50 от длинных волос, если они вам нравятся. Особенно если пряди не имеют безжизненный или ломкий вид. Однако, в таком случае лучше предпочесть стрижку каскад и сделать боковой пробор. Она освежит лицо, уберет некоторые недостатки кожи.

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