Привычная «Мимоза» будет по-новому смаковать - вместо майонеза используйте другую заправку
Знакомый салат станет по-настоящему изысканным, если изменить его заправку.
Салат «Мимоза» – классика праздничного стола. Классическая версия этого салата – с майонезом. Впрочем, если хочется сделать немного "легкую" версию салата, то можно изменить заправку.
ТСН.ua подготовил рецепт "Мимозы" с заправкой из крем-сыра от кулинарной блоггерки @recipes_ira.
Нежная и совсем не жирная заправка из крем-сыра придает «Мимози» легкость, подчеркивает вкус тунца и делает слои более воздушными.
Ингредиенты для салата
3-4 картофелины
3 морковки
4 яйца
2 банка консервированного тунца
1 большой лук (репчатый или фиолетовый)
зеленый лук (по желанию)
Ингредиенты для заправки
крем-сыр
0,5 ч.л. горчицы
Ингредиенты для маринования лука:
0,5 ч. л. соли
2 ст. л. уксуса
1 ст. л. сахара
кипяток
Приготовление
Нарежьте лук тонкими полукольцами. Сложите в банку, залейте крутым кипятком с солью, уксусом и сахаром. Герметически закройте банку и оставьте на 30-60 минут.
Готовим заправку. Крем-творог смешайте с горчицей. Перебейте массу блендером до однородности.
Отварной картофель натрите на мелкой терке. Сформируйте ровный слой и смажьте заправкой.
Сверху выложите натертую на мелкой терке отварную морковь. Смажьте заправкой.
Следующий слой – натертые на мелкой терке яйца. Смажьте заправкой
Далее выложите консервированный тунец. Посыпьте нарезанным зеленым луком.
Следующий слой – маринованный лук. Смажьте ее заправкой.
Выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Затем выложите натертые яйца или желток.
