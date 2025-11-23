Привычная «Мимоза» будет по-новому смаковать - вместо майонеза используйте другую заправку

Салат "Мимоза". / © Фото из открытых источников

Реклама

Салат «Мимоза» – классика праздничного стола. Классическая версия этого салата – с майонезом. Впрочем, если хочется сделать немного "легкую" версию салата, то можно изменить заправку.

ТСН.ua подготовил рецепт "Мимозы" с заправкой из крем-сыра от кулинарной блоггерки @recipes_ira.

Нежная и совсем не жирная заправка из крем-сыра придает «Мимози» легкость, подчеркивает вкус тунца и делает слои более воздушными.

Реклама

Ингредиенты для салата

3-4 картофелины

3 морковки

4 яйца

2 банка консервированного тунца

1 большой лук (репчатый или фиолетовый)

зеленый лук (по желанию)

Ингредиенты для заправки

крем-сыр

0,5 ч.л. горчицы

Ингредиенты для маринования лука:

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. уксуса

1 ст. л. сахара

кипяток

Приготовление

Реклама

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Сложите в банку, залейте крутым кипятком с солью, уксусом и сахаром. Герметически закройте банку и оставьте на 30-60 минут. Готовим заправку. Крем-творог смешайте с горчицей. Перебейте массу блендером до однородности. Отварной картофель натрите на мелкой терке. Сформируйте ровный слой и смажьте заправкой. Сверху выложите натертую на мелкой терке отварную морковь. Смажьте заправкой. Следующий слой – натертые на мелкой терке яйца. Смажьте заправкой Далее выложите консервированный тунец. Посыпьте нарезанным зеленым луком. Следующий слой – маринованный лук. Смажьте ее заправкой. Выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Затем выложите натертые яйца или желток.

Напомним, раньше мы делились праздничным рецептом оливье на Новый год 2026 года.