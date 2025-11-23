ТСН в социальных сетях

Привычная «Мимоза» будет по-новому смаковать - вместо майонеза используйте другую заправку

Знакомый салат станет по-настоящему изысканным, если изменить его заправку.

Салат "Мимоза".

Салат "Мимоза". / © Фото из открытых источников

Салат «Мимоза» – классика праздничного стола. Классическая версия этого салата – с майонезом. Впрочем, если хочется сделать немного "легкую" версию салата, то можно изменить заправку.

ТСН.ua подготовил рецепт "Мимозы" с заправкой из крем-сыра от кулинарной блоггерки @recipes_ira.

Нежная и совсем не жирная заправка из крем-сыра придает «Мимози» легкость, подчеркивает вкус тунца и делает слои более воздушными.

Ингредиенты для салата

  • 3-4 картофелины

  • 3 морковки

  • 4 яйца

  • 2 банка консервированного тунца

  • 1 большой лук (репчатый или фиолетовый)

  • зеленый лук (по желанию)

Ингредиенты для заправки

  • крем-сыр

  • 0,5 ч.л. горчицы

Ингредиенты для маринования лука:

  • 0,5 ч. л. соли

  • 2 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. сахара

  • кипяток

Приготовление

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Сложите в банку, залейте крутым кипятком с солью, уксусом и сахаром. Герметически закройте банку и оставьте на 30-60 минут.

  2. Готовим заправку. Крем-творог смешайте с горчицей. Перебейте массу блендером до однородности.

  3. Отварной картофель натрите на мелкой терке. Сформируйте ровный слой и смажьте заправкой.

  4. Сверху выложите натертую на мелкой терке отварную морковь. Смажьте заправкой.

  5. Следующий слой – натертые на мелкой терке яйца. Смажьте заправкой

  6. Далее выложите консервированный тунец. Посыпьте нарезанным зеленым луком.

  7. Следующий слой – маринованный лук. Смажьте ее заправкой.

  8. Выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Затем выложите натертые яйца или желток.

