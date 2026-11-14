Привычная вещь на кухне может вызвать пожар: когда пергаментная бумага становится опасной

Какую температуру выдерживает пергаментная бумага / © pexels.com

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Благодаря ему еда не прилипает к противню, а после приготовления не приходится долго отмывать посуду. Поэтому многие используют его почти автоматически, не задумываясь, есть ли у него какие-либо ограничения.

А они есть. Пергаментная бумага рассчитана на определенную температуру нагрева. Если духовка слишком горячая или бумага расположена неправильно, она может начать темнеть, дымить и даже загореться. Особенно внимательными следует быть при запекании при высокой температуре и использовании режима гриля.

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Какую температуру выдерживает пергаментная бумага

Здесь все зависит от производителя. Одна пергаментная бумага может использоваться при температуре до 205 °C, другая выдерживает 220 °C или даже 230 °C. Поэтому перед тем как отправлять противень в духовку, стоит посмотреть на упаковку: там обычно указывают максимально допустимую температуру.

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Если вы купили бумагу без маркировки или выбросили коробку, лучше не экспериментировать с высокими температурами. Безопаснее ограничиться умеренным нагревом и не оставлять пергамент в духовке надолго.

Кстати, цвет бумаги не определяет его жаростойкость. Коричневый небеленый и белый пергамент могут иметь разные характеристики, поэтому ориентироваться нужно именно на рекомендации производителя.

Почему пергаментная бумага может загореться

Казалось бы, если бумага продается для выпечки, то она должна выдерживать любую температуру духовки. На самом деле, это не так.

При чрезмерном нагреве пергамент начинает темнеть, его края могут скручиваться, а сам материал — дымить. Если он окажется слишком близко к нагревательному элементу или открытому пламени, возникает риск возгорания.

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Отдельного внимания требует режим гриля. Он подразумевает интенсивный нагрев сверху, поэтому пергамент во время такого приготовления может быстро перегреться. Если рецепт подразумевает использование гриля, лучше не оставлять бумагу в духовке, если производитель прямо не позволяет этого.

Еще одна ошибка — оставлять длинные края пергамента за пределами противня. Они могут подняться от горячего воздуха, приблизиться к нагревательному элементу и начать подгорать.

Поэтому перед выпеканием лучше обрезать бумагу по размеру противня. Он должен лежать ровно, не свисать по бокам и не прикасаться к стенкам или нагревательным элементам духовки.

Можно ли использовать пергаментную бумагу повторно

После выпечки печенья или пирога пергамент часто остается почти чистым. В таком случае его можно использовать еще раз, если на бумаге нет повреждений и следов сильного перегрева.

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Перед повторным использованием осмотрите лист. Если он немного потемнел, но остался целым и не имеет признаков обугливания, его можно оставить для последующего выпекания. А вот бумагу с черными пятнами, обгоревшими краями или хрупкими участками лучше выбросить.

Имеет значение и то, что вы готовили. После жирного мяса, рыбы или блюда с соусом на пергаменте могут остаться пятна и кусочки пищи. Для следующей выпечки такой лист вряд ли подойдет.

Не стоит пытаться использовать одну и ту же бумагу как можно дольше. Если он потерял форму или заметно повредился, проще взять новый.

Чем заменить пергаментную бумагу

Если рецепт подразумевает высокую температуру, а ваш пергамент для этого не подходит, можно воспользоваться другими материалами.

К примеру, для некоторых блюд подойдет алюминиевая фольга. Также можно использовать жаростойкий коврик для выпечки или форму с антипригарным покрытием. Выбор зависит от рецепта и особенностей приготовления.

Впрочем, у фольги тоже есть свои ограничения: она не обладает антипригарными свойствами обычного пергамента, поэтому для выпечки печенья или нежной выпечки это не всегда лучший вариант.

Если вы часто готовите в духовке при высоких температурах, стоит приобрести пергамент с четкой маркировкой температурного режима. Так будет проще подобрать материал под конкретный рецепт.

FAQ

Может ли пергаментная бумага загореться в духовке?

Да, такая опасность существует. Если температура превышает допустимую для конкретного вида бумаги, она может начать обугливаться и дымиться. Риск также возрастает, если края пергамента свисают с противня или бумага касается нагревательного элемента. Особо осторожно нужно пользоваться им в режиме гриля.

Какую температуру выдерживает пергаментная бумага?

В зависимости от производителя пергаментная бумага обычно рассчитана на температуру около 205–230 °C. Точный показатель следует проверять на упаковке, ведь универсального температурного лимита для всех видов бумаги нет. Если маркировка отсутствует, лучше не использовать ее при слишком высокой температуре.

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