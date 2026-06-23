Привычный график стирки больше не работает: как часто нужно менять постель в летнюю жару

Здоровый сон летом требует более частой стирки постельного белья / © Pexels

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Британская экспертка по уборке Линдси Кромби обнародовала новые правила ухода за постелью, чтобы помочь людям оградить свои кровати от размножения бактерий и пылевых клещей из-за экстремальных волн жары .

О новых стандартах стирки простыней, наволочек и наматрасников летом пишет Daily Mail.

Как часто стирать простыни и наволочки

В летние месяцы наша кровать накапливает гораздо больше пота, телесных масел, отмерших клеток кожи и пыльцы, поэтому требует особого внимания. Хотя многие привыкли менять постель раз в две недели, эксперт советует стирать простыни по меньшей мере раз в неделю. Если вы страдаете сенной лихорадкой, делите кровать с домашними животными или переживаете пик жары, это следует делать еще чаще.

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«Во время лета наши кровати работают гораздо интенсивнее, чем мы осознаем», — объяснила Линдси Кромби.

Отдельно специалист выделила наволочки, которые каждую ночь собирают остатки макияжа, средства по уходу за кожей и пот. Она рекомендует менять их каждые два-три дня, чтобы сохранить лицо и волосы чистыми.

«Помимо повышения уровня чистоты, более частое изменение наволочек также может помочь тем, кто страдает от высыпаний, аллергии или раздражение кожи», — добавила эксперт.

Уход за наматрасниками и подушками

Наматрасник работает как главный барьер между телом и матрасом, поглощая значительную часть ночной влаги. Люди часто устанавливают его и забывают о стирке, однако летом этот элемент нужно очищать каждые четыре-шесть недель. Легкие летние одеяла следует бросать в стиральную машину раз в несколько месяцев, в зависимости от интенсивности их использования.

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"Подушки следует чистить каждые три-шесть месяцев и заменять, когда они больше не держат свою форму", - подчеркнула Линдси Кромби.

Чистая постель является одним из самых простых условий для создания здоровой среды в спальне. Регулярный уход поможет спать гораздо комфортнее, просыпаться бодрыми и навсегда забыть о неприятных запахах в комнате.

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