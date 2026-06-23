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Привычный график стирки больше не работает: как часто нужно менять постель в летнюю жару
В условиях экстремальных температур наша кровать быстро накапливает опасные аллергены и пот, поэтому привычные правила по уходу за бельем придется кардинально пересмотреть ради собственного здоровья.
Британская экспертка по уборке Линдси Кромби обнародовала новые правила ухода за постелью, чтобы помочь людям оградить свои кровати от размножения бактерий и пылевых клещей из-за экстремальных волн жары .
О новых стандартах стирки простыней, наволочек и наматрасников летом пишет Daily Mail.
Как часто стирать простыни и наволочки
В летние месяцы наша кровать накапливает гораздо больше пота, телесных масел, отмерших клеток кожи и пыльцы, поэтому требует особого внимания. Хотя многие привыкли менять постель раз в две недели, эксперт советует стирать простыни по меньшей мере раз в неделю. Если вы страдаете сенной лихорадкой, делите кровать с домашними животными или переживаете пик жары, это следует делать еще чаще.
«Во время лета наши кровати работают гораздо интенсивнее, чем мы осознаем», — объяснила Линдси Кромби.
Отдельно специалист выделила наволочки, которые каждую ночь собирают остатки макияжа, средства по уходу за кожей и пот. Она рекомендует менять их каждые два-три дня, чтобы сохранить лицо и волосы чистыми.
«Помимо повышения уровня чистоты, более частое изменение наволочек также может помочь тем, кто страдает от высыпаний, аллергии или раздражение кожи», — добавила эксперт.
Уход за наматрасниками и подушками
Наматрасник работает как главный барьер между телом и матрасом, поглощая значительную часть ночной влаги. Люди часто устанавливают его и забывают о стирке, однако летом этот элемент нужно очищать каждые четыре-шесть недель. Легкие летние одеяла следует бросать в стиральную машину раз в несколько месяцев, в зависимости от интенсивности их использования.
"Подушки следует чистить каждые три-шесть месяцев и заменять, когда они больше не держат свою форму", - подчеркнула Линдси Кромби.
Чистая постель является одним из самых простых условий для создания здоровой среды в спальне. Регулярный уход поможет спать гораздо комфортнее, просыпаться бодрыми и навсегда забыть о неприятных запахах в комнате.
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