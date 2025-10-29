Признаки приближения смерти: врач рассказала, как тело “прощается” с жизнью

Медики объяснили, что происходит с мозгом и дыханием в момент смерти / © Pixabay

Смерть не страшна, отмечает врач хосписа Великобритании. Женщина ухаживает за неизлечимо больными в их последние часы и подробно рассказала, что именно происходит с телом, когда человек умирает.

Об этом говорится в dailymail.

Обычно смерть констатируют в момент, когда останавливается сердце, дыхание прекращается и человек безвозвратно теряет сознание.

Однако, как объяснила главный врач благотворительной организации в Британии, доктор Сара Голмс, еще за несколько часов или дней до смерти организм начинает постепенно замедляться — и это позволяет понять, что конец близок.

«Когда тело замедляет свою работу, люди становятся уставшими, больше спят, едят и пьют меньше — ведь пищеварительная система начинает угасать», — рассказала Голмс в интервью LadBible.

На этом этапе, который называют «переходным», человеку все труднее выполнять повседневные дела, он быстрее истощается и может терять интерес к разговорам.

Для пациентов с болезнями, как деменция или Паркинсон, этот период может быть менее очевидным, ведь симптомы похожи на течение самого недуга.

Из-за потери аппетита организм переходит в состояние кетоза — когда жир используется как источник энергии вместо глюкозы, что приводит к заметному похудению.

Все это постепенно приводит к последним минутам жизни, когда дыхание становится неравномерным, кровообращение замедляется, а сердце останавливается.

«Последнее, что происходит перед смертью, — это заметное изменение дыхания, которое называют дыханием Чейна-Стокса. Человек делает серию быстрых вдохов, а затем наступает длительная пауза, будто это было последнее дыхание», — объяснила Голмс.

После этого останавливается сердце, а следом и мозг.

«Обычно это очень мирный процесс, когда люди просто спокойно уходят», — добавила она.

По словам врача, смерть — это природное явление, которого не стоит бояться. Она отметила, что тяжелее всего умирать тем, кто имеет «незавершенные дела» или эмоциональные переживания, которые не успел решить.

«Палиативная помощь — это о жизни, а не о смерти. Сам процесс умирания короткий. Как и рождение, он только момент между двумя сословиями», — сказала Голмс.

Иногда, примерно у трети пациентов, перед смертью наступает явление, известное как «просветление» — короткий период, когда человек вдруг становится бодрее, возвращается в чувство и производит впечатление, будто идет на поправку. Причины этого феномена до сих пор неизвестны.

Ученые также установили, что мозг может оставаться активным даже после остановки сердца — несколько минут или даже часа без кислорода, что заставляет медиков пересматривать критерии определения момента смерти.

«Одна из важнейших частей паллиативной помощи — помочь человеку и его семье принять этот процесс. Когда все решено, когда сделано прощание, тогда можно просто жить до самого конца», — подчеркнула Голмс.

Отметим, что хоспис — это специализированное медицинское учреждение или служба, оказывающая помощь людям с неизлечимыми заболеваниями.

В частности, в Великобритании такие услуги бесплатны и финансируются государством или благотворительными организациями, хотя сектор переживает серьезный финансовый кризис.