Призовете беду: какие картины нельзя вешать у себя дома по народным приметам

Часто украинцы украшают свой дом картинами, чтобы создать в комнатах особую атмосферу. Однако следует быть осторожными. Ведь по народным приметам не все картины можно вешать на стенах дома.

В первую очередь, народные приметы предостерегают нас от того, чтобы украшать дом картинами с стоящей водой. Почему нельзя вешать на стену картины с изображением стоячей воды? Здесь все просто. Считается, что такой декор принесет в вашу жизнь "застой". А вот картины с текущей водой, особенно, если она не вытекает из водоема, а прибывает (например, водопад), наши предки советовали вешать на стенах дома. Она поможет принести положительную энергию.

Если на картине изображены непонятные вам буквы или символы, лучше от нее отказаться. Бедность притягивают изображение разрухи, руин чего угодно. Даже если это довольно живописная картина, она может превратить все ваши мечты в пыль.

Негативную энергетику несут полотна с изображением плача, страданий, болезней или людей с физическими недостатками. Они приносят в дом бессилие и безнадежность. Если на картине есть пожилые люди, она будет напоминать вам о неизбежной старости. Избегайте ярости или насилия.

Изотерики также предупреждают о картинах, на которых изображены уже умершие люди. Лучше спрячь все изображения покойных родственников в альбом, ведь неизвестно, чья энергетика окажется сильнее — мертвых или живых.

Какие картины можно вешать в доме для счастья и успеха

Какие картины можно вешать в доме для счастья и успеха / Фото: pixabay.com

Если вам все же очень хочется украсить дом картинами, выбирайте весенние или летние пейзажи. Они вызывают чувство уюта, тепла, счастья. Именно в это время года все цветет и приумножается, а потому от изображений будет идти положительная энергетика, которая будет помогать развиваться по жизни. Такие картины лучше подходят тем, кто хочет построить крепкую семью, наполнить дом теплом. Их советуют вешать в спальне или в гостиной, где собирается вся семья.

Идеально подойдут картины с изображением деревьев, растений, леса. Они, говорят изотерики, приносят в дом деньги. В фэн-шуй именно с энергией дерева связана вся денежная сфера. Если вы хотите привлечь в свою жизнь побольше денег, такие холсты советуют вешать в коридоре или у рабочего стола.

Рыбки у фэн-шуй являются символом богатства, поэтому такие картины также стоит разместить у себя дома. Также такие полотна способны оградить человека от несчастья, негатива, разочарований. Но не вешайте их в спальне.

Хорошим выбором станут картины со злобой любых миролюбивых птиц, например, голубей или лебедей. Первые символизируют мир, покой, а вторые являются символом верности, искренней любви.

Для привлечения счастья следует повесить картины с пионами. Эти цветы обладают мощной положительной энергетикой, они являются лучшими помощниками для поиска любви, гармонии, счастья.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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