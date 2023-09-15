Проблема анемии: как поднять уровень железа в крови — витамины, продукты

Проблема анемии сегодня в мире достаточно актуальна. При чем чаще всего ей больше подвержены женщины, чем мужчины. Как быстро поднять уровень железа в крови с помощью витаминов и продуктов?

Если игнорировать анемию, она может приобрести хронический характер, требующий пожизненного приема добавок. Но мало кто принимает во внимание, что существуют факторы, необходимые для лучшего усвоения железа. Грубо говоря, если вам нужен витамин Б для усвоения витамина А, то никакие уловки с поднятием приема витамина А вам не помогут, пока вы не нормализуете количество витамина Б в крови. Однако, следует помнить, что не все витамины и минералы можно пить вместе.

Как поднять уровень железа в крови в домашних условиях: основные факторы

Итак, какие витамины и минералы нужно попить, что улучшить усвояемость железа в крови:

Цинк – этот минерал можно назвать действительно уникальным, ведь он участвует в метаболизме железа. Если в организме не хватает цинка, то уровень железа не будет повышаться. При этом магний, медь и само железо ухудшают всасывание цинка.

– этот минерал можно назвать действительно уникальным, ведь он участвует в метаболизме железа. Если в организме не хватает цинка, то уровень железа не будет повышаться. При этом магний, медь и само железо ухудшают всасывание цинка. Медь — она также влияет на усвояемость железа, даже часто разные виды анемии указывают на дефицит меди в редко диагностируемом организме. Дефицит меди может также быть одной из причин ранней седины, поэтому если у вас есть этот симптом, а также дефицит железа, возможно, вашему организму не хватает именно меди.

— она также влияет на усвояемость железа, даже часто разные виды анемии указывают на дефицит меди в редко диагностируемом организме. Дефицит меди может также быть одной из причин ранней седины, поэтому если у вас есть этот симптом, а также дефицит железа, возможно, вашему организму не хватает именно меди. Марганец – он влияет на функцию 22 белков, участвующих в гомеостазе железа.

– он влияет на функцию 22 белков, участвующих в гомеостазе железа. Витамин С – помогает улучшить усвояемость железа на 30%.

Как поднять железо в крови народными методами: некоторые продукты, которые могут помочь

Вот некоторые натуральные источники витаминов и минералов, необходимых для усвоения железа.

Цинк можно найти в устрицах, субпродуктах, говядине и крупах. Медь в орехах, мясе, семенах и морепродуктах. Марганец ищите в клюкве, чернике, орехах и бобовых. А вот витамин С содержится в сладкой паприке, петрушке, черной смородине, кейле и шпинате.

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