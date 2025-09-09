- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Проблема буллинга в школах: как распознать и бороться
Каждый второй украинский школьник сталкивался с буллингом. Это не просто неприятные шутки или конфликты между детьми.
Украина — в первой десятке стран Европы по распространенности буллинга среди 11-15-летних школьников. Такие данные приводит ВОЗ. В частности, 67% украинских детей либо были жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга — это уже данные ЮНИСЕФ.
Конечно, родители не смогут изолировать детей от трудных ситуаций и переживаний. Это вечная и неотъемлемая составляющая жизни. Но они могут помочь решать и создавать максимально благоприятную для этого среду.
Итак, разбираемся, что такое буллинг, каким он бывает и как помочь своему ребенку.
Буллинг (травля) — это психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие, совершаемое в отношении ребенка или подростка со стороны других участников образовательного процесса.
Каким может быть буллинг
Травля бывает нескольких разновидностей:
физическая
сексуальная
экономическая
психологическая
кибербуллинг, т.е. травля онлайн
Причины, по которым может возникать буллинг:
человеческое неравенство
нетолерантность общества
насилие в семье или другие травматические факторы в воспитании
формирование иерархии в детском коллективе
отношение к насилию в самом обществе
Как научить ребенка самостоятельно защищаться
учите никогда не терпеть обид и не давать себя ударить
искать взрослого, который может помочь и защитить
сразу сообщать старшим о складывающихся ситуациях
научите ребенка говорить «нет», «стоп», «со мной так нельзя»
уважайте личные границы ребенка, чтобы он понимал, как с ним можно, а как — нет
Как распознать, что ваш ребенок стал жертвой буллинга
Часто дети не рассказывают о том, что их травят. Это может быть из-за страха, нежелания ретравматизироваться или неверия в то, что родители смогут помочь. Поэтому важно знать признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ваш ребенок стал жертвой буллинга.
Изменения в эмоциональном состоянии. Если ребенок был общительным, а стал замкнутым, или наоборот, раньше был спокойным, а теперь демонстрирует чрезмерную эмоциональность — это может быть сигналом.
Обратите внимание на:
Самокритику («я некрасивая/ый», «у меня немодная одежда»)
Поиск недостатков в своем облике или характере
Занижение самооценки
Отрицательные высказывания о себе
Что делать родителям
Основным нормативным документом в этом случае является приказ МОН №1646, который называется «Некоторые вопросы реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия в учебных заведениях».
Действия учебного заведения в случаях буллинга: прежде всего, должно быть сообщение о травле. Директор должен уведомить полицию и родителей, а также службу по делам детей и центр социальных служб для семей, детей и молодежи. После этого директор должен созвать заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга.
Если проблема с травлей уже возникла, психологи советуют сначала говорить о ней с работниками школы. Однако, если учебное заведение не идет навстречу, тогда есть смысл обращаться в полицию.