Проблема буллинга в школах: как распознать и бороться

В украинских школах все чаще встречаются случаи насилия / © Pexels

Украина — в первой десятке стран Европы по распространенности буллинга среди 11-15-летних школьников. Такие данные приводит ВОЗ. В частности, 67% украинских детей либо были жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга — это уже данные ЮНИСЕФ.

Конечно, родители не смогут изолировать детей от трудных ситуаций и переживаний. Это вечная и неотъемлемая составляющая жизни. Но они могут помочь решать и создавать максимально благоприятную для этого среду.

Итак, разбираемся, что такое буллинг, каким он бывает и как помочь своему ребенку.

Буллинг (травля) — это психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие, совершаемое в отношении ребенка или подростка со стороны других участников образовательного процесса.

Каким может быть буллинг

Травля бывает нескольких разновидностей:

физическая

сексуальная

экономическая

психологическая

кибербуллинг, т.е. травля онлайн

Причины, по которым может возникать буллинг:

человеческое неравенство

нетолерантность общества

насилие в семье или другие травматические факторы в воспитании

формирование иерархии в детском коллективе

отношение к насилию в самом обществе

Как научить ребенка самостоятельно защищаться

учите никогда не терпеть обид и не давать себя ударить

искать взрослого, который может помочь и защитить

сразу сообщать старшим о складывающихся ситуациях

научите ребенка говорить «нет», «стоп», «со мной так нельзя»

уважайте личные границы ребенка, чтобы он понимал, как с ним можно, а как — нет

Как распознать, что ваш ребенок стал жертвой буллинга

Часто дети не рассказывают о том, что их травят. Это может быть из-за страха, нежелания ретравматизироваться или неверия в то, что родители смогут помочь. Поэтому важно знать признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ваш ребенок стал жертвой буллинга.

Изменения в эмоциональном состоянии. Если ребенок был общительным, а стал замкнутым, или наоборот, раньше был спокойным, а теперь демонстрирует чрезмерную эмоциональность — это может быть сигналом.

Обратите внимание на:

Самокритику («я некрасивая/ый», «у меня немодная одежда»)

Поиск недостатков в своем облике или характере

Занижение самооценки

Отрицательные высказывания о себе

Что делать родителям

Основным нормативным документом в этом случае является приказ МОН №1646, который называется «Некоторые вопросы реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия в учебных заведениях».

Действия учебного заведения в случаях буллинга: прежде всего, должно быть сообщение о травле. Директор должен уведомить полицию и родителей, а также службу по делам детей и центр социальных служб для семей, детей и молодежи. После этого директор должен созвать заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга.

Если проблема с травлей уже возникла, психологи советуют сначала говорить о ней с работниками школы. Однако, если учебное заведение не идет навстречу, тогда есть смысл обращаться в полицию.