Прочь суржик: как правильно сказать на украинском языке "благополучие"

С первых дней полномасштабной войны все больше украинцев решают перейти на украинский язык. Но суржик все еще ошибочно употребляется даже теми, кто с детства разговаривает на украинском.
Часто это слово украинцы употребляют тогда, когда хотят пожелать родным или друзьям всего наилучшего. Однако мало кто знает, что это суржик. А в украинском языке есть по меньшей мере три синонима слова "благополуччя", которые лучше употреблять.
Академический толковый словесный украинский язык представляет термин "благополуччя" как русскую кальку и объясняет, что слово состоит из двух частей по русскому языку: "благо" и "получать". В украинском языке нет аналога "благополуччю". Как же лучше сказать?
В то же время, вы можете использовать сразу три варианта: "добробут", "достаток" и "гаразди". Также можете заменить это русское слово на "щастя".
Так, например, слово "добро" также состоит из двух частей: "добро" и "бути". Поэтому правильно говорить не "сімейне благополуччя" или "соціальне благополуччя", а "сімейний добробут", "соціальний добробут".
В словаре украинского языка представлены три примера употребления этих соответствий:
- "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду" (Михайло Коцюбинський).
- "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок).
- "Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко, Вітер.., 1958, 63).
Теперь вы знаете, как убрать из своего словарного запаса еще одну неприятную кальку с русского языка. Украинский — родной, благозвучный и звонкий. Давайте говорить правильно!
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