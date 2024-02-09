Прочь суржик: как правильно сказать на украинском языке "благополучие"

С первых дней полномасштабной войны все больше украинцев решают перейти на украинский язык. Но суржик все еще ошибочно употребляется даже теми, кто с детства разговаривает на украинском.

Часто это слово украинцы употребляют тогда, когда хотят пожелать родным или друзьям всего наилучшего. Однако мало кто знает, что это суржик. А в украинском языке есть по меньшей мере три синонима слова "благополуччя", которые лучше употреблять.

Академический толковый словесный украинский язык представляет термин "благополуччя" как русскую кальку и объясняет, что слово состоит из двух частей по русскому языку: "благо" и "получать". В украинском языке нет аналога "благополуччю". Как же лучше сказать?

В то же время, вы можете использовать сразу три варианта: "добробут", "достаток" и "гаразди". Также можете заменить это русское слово на "щастя".

Так, например, слово "добро" также состоит из двух частей: "добро" и "бути". Поэтому правильно говорить не "сімейне благополуччя" или "соціальне благополуччя", а "сімейний добробут", "соціальний добробут".

В словаре украинского языка представлены три примера употребления этих соответствий:

"Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду" (Михайло Коцюбинський). "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок). "Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко, Вітер.., 1958, 63).

Теперь вы знаете, как убрать из своего словарного запаса еще одну неприятную кальку с русского языка. Украинский — родной, благозвучный и звонкий. Давайте говорить правильно!

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