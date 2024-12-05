Прочистите сильное засорение трубы: залейте домашнее средство в раковину – работает за считанные минуты

Если засоряется сток, вода начинает плохо сходить в трубах. Именно это чаще всего становится причиной появления неприятного запаха из раковины на кухне. К счастью вы можете быстро справиться с засорением с помощью обычных ингредиентов.

Специальное средство для прочистки труб не всегда находится под рукой, а раковина может забиться в любую минуту. Однако вы можете очень быстро и просто приготовить его самостоятельно. Для этого вам понадобятся ингредиенты, которые можно найти в любом доме.

Возьмите 1 стакан пищевой соды, немного лимонного сока и 2 стакана столового уксуса. Сначала засыпьте соду в канализацию. Она будет действовать как мягкое абразивное средство, растворяя грязь и жир, накопившиеся на поверхности труб.

Сразу после этого залейте внутрь 2 стакана уксуса. Вы заметите химическую реакцию (шипение). Благодаря кислому составу уксуса процесс очистки содой усиливается. После этого закройте сток пробкой и оставьте так на 15-20 минут. Реакция соды и уксуса должна полностью растворить засор.

Снимите пробку и медленно залейте в раковину горячую воду. Можно использовать даже кипяток, который лучше вымоет остатки грязи и жира.

Чтобы в кухне распространился приятный аромат, возьмите небольшое количество лимонного сока и залейте его в раковину. В считанные минуты помещение наполнится свежим цитрусовым запахом.

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