Прочтите ваши последние 10 сообщений: как переписка в мессенджере выдает приближение развода

Ваша переписка с партнером выдает проблемы в браке

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Изменение тона и формата ежедневной переписки между супругами часто становится первым индикатором серьезного кризиса в семье. Вместо теплых слов общение может превратиться в сухой обмен инструкциями или пассивно-агрессивные упреки, что свидетельствует о потере эмоциональной связи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тревожные сигналы в ежедневной переписке

Юристка из разводов Шила Макинтош-Стюарт, более тридцати лет работающая с парами, утверждает, что стиль текстовых сообщений является своеобразным окном в эмоциональное состояние отношений. Она рекомендует партнерам проверить последние десять сообщений в своих телефонах, чтобы объективно оценить уровень тепла, сотрудничества или скрытой агрессии.

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Специалистка выделяет несколько наиболее распространенных деструктивных паттернов общения, указывающих на наличие серьезных проблем. Они помогают понять, пара ли эмоционально удалилась друг от друга:

Сугубо функциональные тексты напоминают указания из центра управления, где общение сводится к бытовой логистике без проявлений ласки или благодарности.

Пассивно-агрессивные сообщения содержат сарказм и скрытые упреки, что свидетельствует о накопленном оскорблении и неумении прямо говорить о своих потребностях.

Использование исключительно односложных слов или эмодзы в ответ на развернутые сообщения может сигнализировать об отстранении или супружеской измене.

Неожиданная секретность , когда партнер скрывает телефон или отключает уведомление на экране, также является громким тревожным звоночком.

Токсичность и эмоциональное безразличие

Наличие сообщений, заставляющих одного из партнеров испытывать страх или постоянно извиняться, свидетельствует о нездоровом эмоциональном климате. Здоровые отношения предполагают чувство безопасности, где оба человека могут свободно задавать вопросы или совершать ошибки без страха перед бурной реакцией любимого человека.

Еще худшей ситуацией является так называемая текстовая ярость , когда переписка переполнена заглавными буквами, восклицательными знаками и откровенными образами. В состоянии гнева телефон превращается в оружие, а отсутствие зрительного контакта и интонации приводит к тому, что ссора мгновенно приобретает катастрофические масштабы.

Однако наибольшую обеспокоенность у специалистов по разводам вызывает полное эмоциональное безразличие , которое проявляется через отстраненные и апатичные ответы. Когда исчезают даже ссоры, а на их место приходят слова типа «мне безразлично» или «делай что хочешь», это чаще всего означает, что человек уже внутренне вышел из отношений.

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Напомним, некоторые привычки выдают вашу низкую самооценку . Обесценивание себя часто маскируется под скромность или перфекционизм и способна незаметно разрушать отношения, карьеру и общее качество жизни.

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