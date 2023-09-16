Продается в каждой аптеке: всего одна таблетка и любое растение будет снова пышно цвести

Существует специальная подкормка, которая реанимирует комнатные растения. Его применяют, если цветок увядший, начал сохнуть и сбрасывать листья. Интересно, что для подкормки растений можно и нужно использовать некоторые аптечные средства.

Часто комнатные растения начинают увядать или засыхать после пересадки или переставления горшка в другое место. Растение также может сбрасывать листья, если его перелили.

Как спасти цветок в таком случае? Чем подкормить комнатные растения, чтобы они снова активно росли и пышно цвели? На помощь придут привычные аптечные средства, которые можно найти почти в каждом доме.

Прежде всего, попробуйте подкормить растение фолиевой кислотой. Достаточно взять одну таблетку, залить ее литром воды в глубокой емкости, тщательно растворить и опрыскивать комнатные растения раз в 10 дней. Как результат листья снова зазеленеют, появятся новые бутоны.

Еще одним довольно распространенным аптечным средством, используемым для подкормки растений, является аспирин. С его помощью можно улучшить иммунную систему цветка, повысить его устойчивость к грибковым заболеваниям и насекомым. Аспирин помогает реанимировать заболевшие растения, особенно после зимнего периода.

Для приготовления раствора возьмите четверть таблетки аспирина и растворите ее в 2 л воды.

Использовать для подкормки растений можно и янтарную кислоту. Она применяется как активатор роста, повышает иммунитет, защищает от вредителей, лечит корни, которые начали гнить. Как разводить янтарную кислоту в таблетках для поливки растений? Все достаточно просто. Если цветок увял, возьмите четверть таблетки янтарной кислоты и разведите ее в 1 л воды. Для опрыскивания берется 1% раствор янтарной кислоты (1 целую таблетку растворяют в литре воды). Такую подкормку можно хранить до трех дней.

Также подкормить растения можно глюкозой. Она является для цветов строительным материалом, способствующим образованию сложных органических веществ. Ее применяют, если нужно восстановить засушенное растение. Как использовать глюкозу для растений? Возьмите одну таблетку и растворите ее в 1 литре воды.

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