Продлевает жизнь и защищает от многих болезней: этот продукт необходимо есть всем пожилым людям

В пожилом возрасте нужно уделять особое внимание своему питанию, от этого зависит здоровье всего организма.

Оказалось, что некоторые продукты способны заменить кучу лекарства и помочь защититься от многих заболеваний. Таким продуктом является болгарский перец, который защищает пожилых людей от развития подагры, атеросклероза, сахарного диабета и гипертонии. Однако для получения необходимого эффекта его нужно употреблять хотя бы несколько раз в неделю.

Какая польза болгарского перца для здоровья пожилых людей

Овощ содержит высокую долю витаминов и минералов. Например, калий, кальций, йод, фосфор, натрий, цинк помогают предотвратить развитие анемии и оказывают иммуностимулирующее действие.

Пожилые люди часто имеют проблему перепада настроения и бессонницы. Эти симптомы возникают вследствие недостатка в организме витаминов В1, В2, В6 и РР, которых много в болгарском перце. При регулярном употреблении этого овоща о депрессии, неврозах, бессоннице и упадке сил можно забыть навсегда. Все эти витамины также необходимы для лечения сахарного диабета, поэтому врачи рекомендуют употреблять перец всем, у кого есть эта болезнь.

Во всех видах перца содержится алкалоид капсаицин, помогающий нормализовать работу кишечника и поджелудочной железы. А еще алкалоид помогает разжижать кровь, предотвращая образование тромбов и снижает артериальное давление.

Калий и магний, содержащиеся в перце, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, а каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме, предотвращая преждевременное старение клеток. Также перец содержит витамин А в достаточном количестве, чтобы помочь стабилизировать зрение, улучшить рост волос и восстановить упругость кожи.

Благодаря болгарскому перцу можно не только улучшить свое самочувствие, но и продлить жизнь на десятки лет. Однако этот овощ имеет некоторые противопоказания. От употребления перца следует отказаться в случае гастрита, повышенной кислотности желудка, язвы желудка, а также панкреатита.

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