Продлевает жизнь, защищает семью, прогнозирует погоду: какие народные приметы про котов существуют

Ко Всемирному дню кошек ТСН.ua подобрал приметы о котах, которые издавна существуют среди украинского народа. Еще наши предки уважали этих домашних питомцев и замечали их связь с погодой и другими явлениями.

Что коты приносят в дом и другие приметы, связанные с жильем

Самой известной приметой, связанной с кошкой и домом, является та, которая рассказывает о переезде в новое жилье. Наши мамы и бабушки верили, что перед тем, как самим переступить порог дома, нужно впустить туда кошку. Считается, что кошки испытывают энергетику места и могут нейтрализовать ее, если она отрицательна.

У многих народов мира существовало поверье, если первой в новый дом входит кошка, то его жителей ждет счастье в будущем. Еще один момент, связанный с переездом – обратите внимание, какое место кот выбрал для своего сна. Его считают лучшим для расположения кровати.

Итак, что коты приносят в дом:

кошка легла спать у головы своего владельца — она лишает его стресса, нейтрализует негативную энергетику, защищает от болезней; у сердца – продлевает жизнь; в ногах – снимает усталость;

кот прищуривает глаза – она наладила свои отношения с домовым, поэтому жителям уже не о чем беспокоиться, они будут защищены от негатива;

кот трется о ноги — ждите хорошего известия, обновки или подарка;

кот царапает мебель, обои, косяки — будет сильный дождь;

кошка ушла из дома — она унесла с собой все неприятности, в семье скоро появится малыш, а в доме скопилось слишком много негатива;

чужой кот пришел в дом – хороший знак: если вы оставите его себе, получите удачу, а если кот пришел накануне свадьбы, значит ваш брак будет крепким и счастливым;

как понять, что кошка лечит — издавна верили, если чужой кот пришел в дом, где лежит больной, он заберет с собой его болезнь.

Вообще наши предки верили, что нельзя прогонять чужую кошку, в противном случае вас может обойти счастье. Если у вас нет возможности оставить себе животное, нужно его накормить, отогреть (зимой) и подождать, пока оно уйдет само.

Народные приметы о котах и гостях

Народные приметы о котах и гостях / Фото: Pexels

Наверное каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал примету, если кот начал вдруг умываться, значит нужно ждать прихода гостей. Так часто говорят о животном, которое вымывается на подоконнике или у дверей. Существует в этом поверье даже уточнение: если кот моет голову и правое ухо – гости придут с добрыми намерениями, если левое ухо – это могут быть ваши враги.

Какие еще приметы существуют о кошках и гостях:

кот трется о ноги гостя, ластится — он добрый человек, а если скрывается и не подходит — лицемерен;

животное умывается очень долго, но делает это неохотно — еще несколько дней гостей можно не ждать;

кошка сидит на подоконнике и пристально смотрит в окно – вот-вот зайдут гости, а визит будет хлопотным для хозяина;

когда ушли гости кошка залезла под стол — люди приходили со злыми намерениями, так животное защищает жильцов дома от негатива.

Если вы хотите, чтобы желаемый гость пришел еще раз, возьмите немного пуха с хвоста питомца и незаметно положите на плечо человека. По народным приметам, тогда гость еще не раз придет.

Как кошки связаны с дорогой и путешествиями

Что значит, если кот перебежал дорогу / Фото: Pexels

Если кот любого цвета перебежал дорогу перед человеком, отправившимся в далекое путешествие, это не к добру. Особенно если животное побежало в правую сторону.

Существуют и другие приметы:

если жильцы дома собираются в дорогу, нужно перед выходом погладить кота по спине и посмотреть на его поведение – кошка мурлычет, значит дорога будет несложной, животное беспокойно, мяукает – предупреждает об опасности;

кот залез на чемодан с вещами – поездка пройдет хорошо, а если питомец пытается вытащить вещи из сумки – это сигнал, что он пытается вас предостеречь;

кошка мяукает перед тем, как вы отправились в путь – во время путешествия может произойти что-то плохое.

Приметы о котах и погоде

Приметы о котах и погоде / Фото: Pexels

Некоторые особенности в поведении этих животных наши предки часто связывали с переменами погоды. Именно поэтому за кошками закрепилось название "домашние синоптики". Какие приметы о погоде и котах существуют:

кот заснул, свернувшись клубочком, и спрятал мордочку – ждите заморозки, похолодания;

кошка спит на спине брюшком доверху – будет жаркая или теплая погода;

кот распушил свой хвост и начал активно его вылизывать — придет метель;

а если начинает умывать лапкой голову – хорошая погода;

кот часто чешет за ушами — следует ожидать снеговую или дождливую погоду;

кошка начала точить когти о край мебели — погода изменится в худшую сторону;

животное ложится у источников тепла — идет похолодание;

у кота игривое настроение к дождю;

если кот нервный, не находит себе места – ждите ураган.

Интересно, что даже научные исследования подтверждают, что коты могут предсказывать погоду.

Что приносит в дом рыжий, черный, серый кот: приметы об окраске животных

Черный кот: приметы / Фото: Pexels

Больше всего народных примет всегда было связано с черными котами. Например, в древности верили, если черная кошка перебежала дорогу – это доставит неприятности. Вообще котов с черной окраской часто считали предвестниками всех бед. Хотя некоторые народы верят, если черный кот перебежал дорогу, значит, он наоборот пытается оградить вас от негативного влияния.

Какие существуют приметы, связанные с другими окрасами кошек:

белая кошка – считается, что они притягивают удачу, положительно влияют на семейную жизнь, могут нейтрализовать негативную энергетику, а еще снимают стресс, исцеляют от болезней, создают в дом уют и счастье;

что приносит рыжий кот — помогают защитить дом от бед, улучшают состояние здоровья владельца, считаются символом богатства, если приютить в доме рыжего котенка, то вас ждет большая удача;

серые коты – способны охранять дом от нечистой силы, улучшают денежное состояние собственников, а еще приносят положительные изменения туда, куда приходят;

двухцветные кошки — оберегают дом и людей в нем от врагов, приносят удачу, богатство и счастье;

трехцветные коты — приносят финансовую удачу, процветание, защищают дом от зла и вообще сочетают в себе все особенности цветов, которые можно увидеть на их шубке.

А вот кошка с черепаховой окраской во все времена считалась настоящим талисманом. Она способна принести счастье всем тем, с кем живет под одной крышей.

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