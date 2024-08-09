Продлите лето на своем огороде: один простой секрет — и огурцы будете собирать до середины осени

В августе лето подходит к своему концу, поэтому световой день постепенно уменьшается, ночи становятся все холоднее. Но так не хочется отпускать летнее тепло. Чтобы продлить лето на своем огороде, можно провести вторую высадку огурцов. При этом, советуют специалисты, не следует обращать внимание на ранние сорта, потому что они могут и не расти в условиях короткого светового дня.

Лучше выбирать ветвящиеся гибриды и высокорослые сорта, которые имеют высокую устойчивость к грибковым болезням. Дело в том, что именно в августе мучнистая роса и пероноспороз изобилуют особенно сильно. Семена высаживаются непосредственно в почву, но реже, чем весной. Это объясняется тем, что растения будут испытывать дефицит света, а потому им ни к чему лишняя тень.

Эксперты рекомендуют высаживать летний рядок огурцов на грядке, где рос лук. Не забывайте подкармливать растения. Для этого лучше всего подойдет азофоска, содержащая фосфор, калий, азот в равных частях. Одну ложку такого удобрения следует развести в 10 л воды, перемешать и поливать им кусты. Частоту поливки сокращают ближе к осени, поскольку из-за чрезмерной влажной почвы может развиться корневая гниль.

Чтобы огурцы не ощущали дефицита влаги, поливайте их хотя бы раз в неделю. Для этого рекомендуют использовать теплую воду. Поливают утром, чтобы за световой день жидкость успела войти в землю. Когда высаживают огурцы второй раз за сезон? Огородники советуют делать это в середине-конце июля, тогда у растения будет достаточно времени, чтобы развиться и давать плоды вплоть до первых заморозков.

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