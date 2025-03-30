Продукты для иммунитета, хорошего зрения и здоровой кожи: где содержится много цинка

Витамины. / © Unsplash

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Цинк – важный микроэлемент, необходимый для поддержания здоровья и функционирования организма. В частности, он играет ключевую роль в иммунной системе, а также очень полезен глазам, коже и волосам.

Какие продукты содержат цинк читайте в материале ТСН.ua.

Рекомендованная дневная норма цинка в рационе – 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин. Недостаток этого микроэлемента может иметь много симптомов. В частности, это – частые простудные заболевания, синдром повышенной кишечной проницаемости, постоянная диарея, плохое зрение, бесплодие, поредение волос, медленное заживление ран.

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Богатые цинком продукты

Мясо . Говядина, свинина и баранина содержат много цинка. Источником этого витамина также есть печень.

Морепродукты . Крабы, креветки, а особенно устрицы – источники цинка.

Молочные продукты. Молоко, творог и йогурт содержат умеренное количество цинка, но являются хорошим дополнением к рациону.

Орехи и семена. Тыквенные семена, кунжут и миндаль также содержат много цинка. Кроме того, орехи и семена богаты полезными жирами.

Цельнозерновые продукты. Овсянка, киноа и коричневый рис не только богаты цинком, но и обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами.

Напомним, ранее мы писали о самые полезные альтернативы животному молоку.