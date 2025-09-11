- Дата публикации
Продукты со стола, которыми нельзя кормить собаку: потом животное будет сложно вылечить
Не все продукты, которые мы едим, подходят для домашних питомцев. Собаки имеют другой обмен веществ, поэтому то, что безопасно для человека, может стать опасностью для животного.
Многие владельцы собак иногда делятся с любимцем вкусненьким, не задумываясь о последствиях. Но некоторые продукты, абсолютно безопасные для человека, для животного становятся настоящим ядом. Ветеринары отмечают, что даже небольшое количество такого лакомства может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Какие продукты со стола очень опасны для собак: ими нельзя кормить животное
Шоколад и какао. В шоколаде содержится теобромин — вещество, токсичное для собак. Оно поражает сердце и нервную систему. Симптомы отравления: рвота, тремор, учащенное сердцебиение.
Лук и чеснок. Они разрушают эритроциты в крови животного, что приводит к анемии. Даже термически обработанный лук остается опасным.
Виноград и изюм. Эти фрукты вызывают ОПН. До сих пор неизвестно, какое именно вещество токсично, но даже несколько ягод могут стать смертельными для маленькой собаки.
Кости из птицы и рыбы. Они легко ломаются на острые обломки и травмируют пищевод, желудок или кишечник. Кроме того, могут вызвать кишечную непроходимость.
Алкоголь и продукты с кофеином. Даже маленькая доза может вызвать интоксикацию, судороги и потерю координации. Алкоголь особенно опасен для печени и сердца собаки.