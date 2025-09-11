Продукты со стола, которыми нельзя кормить собаку: потом животное будет сложно вылечить

Многие владельцы собак иногда делятся с любимцем вкусненьким, не задумываясь о последствиях. Но некоторые продукты, абсолютно безопасные для человека, для животного становятся настоящим ядом. Ветеринары отмечают, что даже небольшое количество такого лакомства может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Шоколад и какао. В шоколаде содержится теобромин — вещество, токсичное для собак. Оно поражает сердце и нервную систему. Симптомы отравления: рвота, тремор, учащенное сердцебиение.

Лук и чеснок. Они разрушают эритроциты в крови животного, что приводит к анемии. Даже термически обработанный лук остается опасным.

Виноград и изюм. Эти фрукты вызывают ОПН. До сих пор неизвестно, какое именно вещество токсично, но даже несколько ягод могут стать смертельными для маленькой собаки.

Кости из птицы и рыбы. Они легко ломаются на острые обломки и травмируют пищевод, желудок или кишечник. Кроме того, могут вызвать кишечную непроходимость.