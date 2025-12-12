Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / © www.freepik.com/free-photo

Мы привыкли, что холодильник — лучшее место для хранения любой пищи, но это не всегда так.

Незнание правил хранения продуктов может не только испортить их вкус, но и привести к их порче.

ТСН.ua собрал перечень продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике.

Консервы, варенье и джем

Разнообразные варенья и другие консервированные продукты могут оставаться свежими и безопасными годами, стоя просто на полке. Хранить их в холодильнике — нерационально, поскольку они вытесняют продукты, которые действительно нуждаются в охлаждении.

Консервы

Однако, следует помнить об исключениях, такие «варенье» холодного приготовления из чайной розы. Также, если вы уже открыли консервы, остатки необходимо переложить в чистую герметичную тару (стекло или керамика), поместить в холодильник и съесть в течение следующих 24 часов.

Хлеб и другие изделия

Из-за холода и влаги, булочки и хлеб в холодильнике быстрее черствеют, чем тогда, когда они хранятся при комнатной температуре.

Поэтому следует хранить хлебобулочные изделия прямо на кухне, но в пакете или в хлебнице. Если вы вдруг купили много этого продукта — его можно хранить в морозильной камере. И уже перед употреблением размораживать небольшое количество.

Крупы и хлопья

Крупы и хлопья (например, гречка, овсянка, рис) нельзя ставить в холодильник. Там они быстро впитают в себя влагу, станут мокрыми, в частности могут размякнуть или даже покрыться плесенью.

Их необходимо хранить в кухонном шкафу. Лучшее место — это специальные контейнеры из стекла или керамики. Если у вас нет контейнера, можете хранить их в обычном бумажном пакете.

Шоколад

Если вы будете хранить шоколад в холодильнике, то со временем на нем может появиться белый налет. Это происходит потому, что жир (какао-масло) или сахар, которые есть в составе шоколада, выходят на поверхность плитки из-за резких изменений температуры и влажности. Есть такой шоколад безопасно, но он уже не будет таким вкусным.

Чтобы сохранить его наилучший вкус, держите шоколад при комнатной температуре. Исключение — только самые жаркие летние дни. Если от сильной жары он становится мягким и неприятным, его можно положить в холодильник, но лишь на короткое время — не дольше одного-двух дней.

Мед

Находясь в холодильнике, мед быстро кристаллизуется и теряет свою пользу. Вам необходимо его хранить при комнатной температуре. Стоит помнить, что мед не испортится даже в теплую погоду.

мед / © Pixabay

Кофе и специи

Не стоит класть специи в холодильник, ведь тогда они теряют свой вкус и текстуру из-за чрезмерной влажности. Кроме того, сильные запахи различных специй могут «смешаться» между собой и даже перейти на другие продукты, которые лежат рядом.

Для того чтобы ваши пряности дольше оставались ароматными, их нужно хранить в плотно закрытых банках или пакетах при обычной комнатной температуре, чуть дальше от прямого света.

То же самое касается кофе. Кофейные зерна имеют сильный запах, но при этом они, как губка, впитывают все окружающие ароматы. Если вы положите кофе в холодильник, он очень быстро начнет пахнуть овощами, рыбой или чем угодно, что там лежит.

Чтобы избежать этого «ароматного микса», держите кофе в герметичной емкости и храните его в обычном кухонном шкафу.

Оливковое масло

Если вы храните оливковое масло в холодильнике — вам следует немедленно его оттуда забрать. Ведь там оно загустевает, в нем образуется осадок, а еще оно начинает горчить.

Оливковое масло следует хранить как можно дальше от прямых солнечных лучей, лучший вариант — стеклянная бутылка, которая стоит в кухонном шкафу.

Лук и чеснок

Для долговременного хранения лука и чеснока необходима сухая среда и свободный доступ воздуха (хорошая вентиляция). В холодильной камере, где обычно высокая влажность и слабая циркуляция, эти условия отсутствуют.

Если оставить неочищенный лук в холоде, влага быстро приведет к тому, что он станет мягким, начнет гнить или покроется плесенью. Чеснок может прорасти из-за избытка влаги.

Лук и чеснок / © 4e4evica.ru

Оба корнеплода имеют очень выраженный аромат, который легко поглощается другими продуктами (например, маслом, молоком или некоторыми овощами), испортив их вкус.

Вам следует хранить лук и чеснок в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте (например, в кладовке), но не в полиэтиленовых пакетах.

Если вы уже разрезали луковицу или почистили несколько зубчиков чеснока и не использовали их полностью, тогда их действительно стоит поместить в холодильник в герметичном контейнере или пакете, и употребить эти остатки необходимо в течение двух-трех дней.

Картофель, морковь, свёкла

Холодильник — враг картофеля. При низких температурах крахмал, содержащийся в этом овоще, быстро трансформируется в сахар. Это приводит к тому, что картофель приобретает неприятный сладковатый привкус, становится мягким и теряет свои кулинарные качества. Лучшее место для его хранения — прохладное, сухое помещение с хорошей вентиляцией, например, погреб или специальные ящики.

Морковь и свёкла также не любят холодильник. Они становятся вялыми и дряблыми, быстро теряя свою хрустящую текстуру. Кроме того, избыток влаги может спровоцировать появление плесени.

Как и картофель, морковь и свеклу следует держать в прохладном, сухом месте и обязательно в открытой или хорошо вентилируемой таре, что обеспечит циркуляцию воздуха.

Помидоры, огурцы и другие водосодержащие овощи

Находясь в холодильнике, такие овощи быстро теряют свой вкус и могут сгнить раньше, чем при комнатной температуре.

Их следует хранить в корзине (или другой таре) на кухне, а еще лучше — покупать ровно столько, сколько необходимо.

Тыква, кабачок, патиссон, цукини

Все эти овощи не требуют низкой температуры для хранения. Находясь в холодильнике, они становятся мягкими, и могут покрыться плесенью. Лучшее место для их хранения — кладовая или погреб.

Однако, если вы все же разрезали тыкву, вам стоит положить ее в холодильник не дольше чем на три или четыре дня.

Тыквы лучше всего хранить в погребе или кладовке / © Pixabay

Экзотические фрукты, которые любят тепло

Вам не следует класть желтые бананы в холодильник, ведь они быстро почернеют. Если вы приобрели зеленые бананы, то они должны созреть в тепле (примерно +15…+20°C).

Если бананы перезрели, вам нужно очистить их от кожуры и заморозить. Есть такие фрукты уже не следует, однако их можно использовать для выпечки. Другие теплолюбивые фрукты (абрикосы, манго, персики, киви) также не держите долго в холоде.

Авокадо можно класть в холодильник только спелым, а недозрелое авокадо должно созреть при комнатной температуре, иначе оно останется твердым и невкусным.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины, мандарины в холоде быстрее начнут гнить, чем в тепле. Кроме того, эти фрукты имеют насыщенный аромат и могут поглощать запахи из окружающей среды.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, что нужно есть зимой для укрепления иммунитета

