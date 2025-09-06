ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника

Не все продукты можно хранить в дверце холодильника. В этой зоне температура постоянно колеблется, поэтому еда портится быстрее.

Вера Хмельницкая
Дверцы часто открывают, поэтому воздух там быстро нагревается

Дверцы часто открывают, поэтому воздух там быстро нагревается / © Associated Press

Правильное расположение продуктов в холодильнике оказывает непосредственное влияние на их свежесть. Особенно это касается дверцы, где температура нестабильна из-за постоянного открывания.

Об этом пишет ЕatingWell.

Молоко

Хранение молока в дверце — плохая идея. Здесь температура колеблется, что ускоряет рост бактерий и приводит к быстрой порче.

Яйца

Многие холодильники имеют специальные ячейки для яиц в дверце, но это не самое лучшее место. Лучше хранить яйца на внутренней полке в оригинальной упаковке. Так они меньше теряют влагу и не впитывают запахи.

Сыр

Для сыра также предусмотрен отдельный ящик, а не дверца. В этом же отделении удобно хранить мясные деликатесы.

Фрукты и овощи

Хотя дверца обеспечивает быстрый доступ, фрукты и овощи лучше держать в специальных ящиках.

Сырое мясо и птица

Главная опасность сырого мяса и птицы — сок, который может попасть на другие продукты. На дверце риск особенно высок, а перепады температуры создают дополнительную угрозу. Надежнее всего хранить мясо на нижней полке в пленке или герметичных контейнерах.

Ранее сообщалось, что один неправильно выставленный режим в холодильнике может снизить срок хранения продуктов. Как настроить все правильно читайте в новости.

