- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника
Не все продукты можно хранить в дверце холодильника. В этой зоне температура постоянно колеблется, поэтому еда портится быстрее.
Правильное расположение продуктов в холодильнике оказывает непосредственное влияние на их свежесть. Особенно это касается дверцы, где температура нестабильна из-за постоянного открывания.
Об этом пишет ЕatingWell.
Молоко
Хранение молока в дверце — плохая идея. Здесь температура колеблется, что ускоряет рост бактерий и приводит к быстрой порче.
Яйца
Многие холодильники имеют специальные ячейки для яиц в дверце, но это не самое лучшее место. Лучше хранить яйца на внутренней полке в оригинальной упаковке. Так они меньше теряют влагу и не впитывают запахи.
Сыр
Для сыра также предусмотрен отдельный ящик, а не дверца. В этом же отделении удобно хранить мясные деликатесы.
Фрукты и овощи
Хотя дверца обеспечивает быстрый доступ, фрукты и овощи лучше держать в специальных ящиках.
Сырое мясо и птица
Главная опасность сырого мяса и птицы — сок, который может попасть на другие продукты. На дверце риск особенно высок, а перепады температуры создают дополнительную угрозу. Надежнее всего хранить мясо на нижней полке в пленке или герметичных контейнерах.
Ранее сообщалось, что один неправильно выставленный режим в холодильнике может снизить срок хранения продуктов. Как настроить все правильно читайте в новости.