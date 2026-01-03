© Associated Press

Реклама

Мясо, рыбу и молочные продукты нужно хранить в холодильнике, а консервированные продукты — в шкафах, но вы можете быть удивлены, узнав, что есть несколько других повседневных продуктов, которые вы неправильно храните.

Об этом пишет Lovefood.

Перечень продуктов, которые следует перенести из амбара или шкафа в холодильник.

Реклама

Яблоки

В отличие от большинства других фруктов, яблокам действительно полезно охлаждаться. Это объясняется тем, что яблоки выделяют газообразный этилен, заставляющий другие фрукты и овощи быстрее созревать. Если вы храните яблоки в холодильнике, это замедлит производство этилена, благодаря чему они (и другие ваши продукты) будут дольше сохраняться. Старайтесь держать яблоки подальше от других фруктов и овощей в холодильнике.

Авокадо

Где хранить авокадо — зависит от его спелости. Если оно очень жесткое, когда вы его сжимаете, оставьте его на кухонном столе созревать. Когда оно станет мягким, положите его в холодильник.

Бананы

Мы все слышали, что бананы не следует хранить в холодильнике, поскольку это останавливает процесс созревания. Это абсолютная правда, но как только бананы полностью созреют, вы можете положить их в холодильник, чтобы они лучше хранились в течение нескольких дней.

Дыня канталупа

Дыню канталупу не всегда нужно сразу класть в холодильник — это зависит от того, насколько она спелая. Целая дыня может спокойно лежать на столе, пока созревает, но как только она станет мягкой и ароматной, ее лучше положить в холодильник, чтобы она дольше оставалась свежей.

Реклама

Масла холодного отжима

Масла холодного отжима могут со временем портиться из-за окисления. Например, льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту. Хотя ее не нужно хранить в холодильнике, охлаждение, безусловно, продлит срок ее годности, замедляя процесс окисления, сохраняя его вкус и пользу для здоровья дольше.

Кукуруза

Кукурузу действительно нужно хранить в прохладном месте, поскольку ее природные сахара начинают расщепляться и превращаться в крахмал сразу после сбора. Хранение кукурузы в холодильнике, плотно завернутой в пакет, предотвратит ее высыхание и чрезмерный крахмалистый налет. Если вы не планируете использовать ее в течение трех дней, тогда заморозьте ее.

Джем

Хранение в холодильнике джема поможет предотвратить обесцвечивание, изменение консистенции и даже потерю вкуса, а самое главное — предотвратит образование плесени.

Орехи

Существует распространенное заблуждение, что орехи следует хранить в шкафу. Однако чтобы сохранить их свежесть, их следует хранить в холодильнике в герметичном контейнере. Орехи содержат высокий процент масла, поэтому теплые условия могут привести к их быстрой порче. Они остаются съедобными, если хранить их в шкафу до месяца, но если вы планируете хранить их дольше, пересыпьте их в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.

Реклама

Цельнозерновая мука

Это может показаться странным, но цельнозерновая мука очень полезна для хранения в холодильнике. Цельнозерновая мука производится из целого зерна, включая шелуху, а это означает, что мука содержит много клетчатки, витаминов и других полезных для здоровья веществ. Охлаждение поможет сохранить вкус, запах и качество цельнозерновой муки. Тем временем в амбаре она пролежит не больше трех месяцев, прежде чем прогоркнет.

Важно: не стоит загромождать место в холодильнике лишними продуктами, ведь чем больше свободного пространства, тем лучше циркулирует воздух (что важно для сохранения свежести продуктов).

Раньше мы писали о том, какие продукты портятся от низкой температуры. Больше об этом читайте в новости.