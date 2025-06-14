- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Продукты, которые сохранят женское здоровье после 40 лет: список
Еда – один из центральных столбов поддержки физического и эмоционального здоровья.
40-летие – это новый этап в жизни каждой женщины: метаболизм начинает замедляться, гормональный фон колеблется, а организм нуждается в большей заботе. Диета становится одним из центральных столбов поддержки физического и эмоционального здоровья.
Какие десять продуктов, влияющих на энергию, сон, кожу, иммунитет и психическое здоровье, следует ввести в свой рацион, рассказала диетолог Сибелле Спинелли.
По ее словам, 40-летие – идеальный возраст для корректировки привычек и инвестирования в выбор продуктов питания, способствующих долголетию и качеству жизни.
Богатая Омега-3 рыба - лосось, сардины, тунец
Омега-3 обладает противовоспалительным действием, защищает сердце, улучшает настроение и способствует здоровью участков мозга, которые очень чувствительны к старению у женщин.
Темно-зеленые овощи – шпинат, капуста, брокколи
Эти продукты являются источниками магния, железа и кальция. Эти питательные вещества нужны для костей и гормонального баланса.
Авокадо
Этот фрукт богат полезными жирами. Поэтому помогает регулировать гормоны, улучшает насыщение и способствует здоровью кожи.
Красные ягоды
Клубника, ежевика, черника являются мощными антиоксидантами, борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение.
Цельнозерновые
Овес, киноа, бурый рис – идеальны для кишечника. Они помогают контролировать холестерин и поддерживать уровень энергии в течение дня.
Орехи и семена
Различные виды орехов являются источником селена, цинка и витамина Е. Они способствуют здоровью щитовидной железы и обладают нейропротекторным эффектом.
Натуральный йогурт или кефир
Кисломолочные продукты богаты пробиотиками. Они регулируют кишечную флору, укрепляют иммунитет и положительно влияют даже на настроение.
Яйца
Яйца богаты белоком, холином и витамином D. Они помогают сохранить мышечную массу, которая, как правило, уменьшается с возрастом.
Семена льна, чиа, кунжута
Эти семена являются прекрасными источниками клетчатки и природных фитоэстрогенов, которые помогают в регуляции гормонов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Зеленый чай
Это естественный термогеник, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантным эффектом и способствует контролю веса.
Напомним, ранее мы писали о пять причин, почему нужно есть гречку как можно чаще.