Продукты, которые сохранят женское здоровье после 40 лет: список

Продукты / © pixabay.com

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40-летие – это новый этап в жизни каждой женщины: метаболизм начинает замедляться, гормональный фон колеблется, а организм нуждается в большей заботе. Диета становится одним из центральных столбов поддержки физического и эмоционального здоровья.

Какие десять продуктов, влияющих на энергию, сон, кожу, иммунитет и психическое здоровье, следует ввести в свой рацион, рассказала диетолог Сибелле Спинелли.

По ее словам, 40-летие – идеальный возраст для корректировки привычек и инвестирования в выбор продуктов питания, способствующих долголетию и качеству жизни.

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Богатая Омега-3 рыба - лосось, сардины, тунец

Омега-3 обладает противовоспалительным действием, защищает сердце, улучшает настроение и способствует здоровью участков мозга, которые очень чувствительны к старению у женщин.

Темно-зеленые овощи – шпинат, капуста, брокколи

Эти продукты являются источниками магния, железа и кальция. Эти питательные вещества нужны для костей и гормонального баланса.

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Авокадо

Этот фрукт богат полезными жирами. Поэтому помогает регулировать гормоны, улучшает насыщение и способствует здоровью кожи.

Красные ягоды

Клубника, ежевика, черника являются мощными антиоксидантами, борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение.

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Цельнозерновые

Овес, киноа, бурый рис – идеальны для кишечника. Они помогают контролировать холестерин и поддерживать уровень энергии в течение дня.

Орехи и семена

Различные виды орехов являются источником селена, цинка и витамина Е. Они способствуют здоровью щитовидной железы и обладают нейропротекторным эффектом.

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Натуральный йогурт или кефир

Кисломолочные продукты богаты пробиотиками. Они регулируют кишечную флору, укрепляют иммунитет и положительно влияют даже на настроение.

Яйца

Яйца богаты белоком, холином и витамином D. Они помогают сохранить мышечную массу, которая, как правило, уменьшается с возрастом.

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Семена льна, чиа, кунжута

Эти семена являются прекрасными источниками клетчатки и природных фитоэстрогенов, которые помогают в регуляции гормонов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай

Это естественный термогеник, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантным эффектом и способствует контролю веса.

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Напомним, ранее мы писали о пять причин, почему нужно есть гречку как можно чаще.