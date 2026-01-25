Продукты, которые стоит иметь дома на случай длительных отключений

Какие продукты стоит иметь дома во время блэкаута / © Credits

Из-за постоянных угроз для критической инфраструктуры и длительных отключений света и отопления, стоит заблаговременно подготовиться к блэкауту. Кроме стандартного набора из аптечки, павербанков, свечей и газовых баллонов, особое внимание следует уделить бытовому теплу, обеспечив дом одеялами, термобельем и термосами.

Приоритетом является формирование запасов еды и воды. Вместо приготовления блюд наперед, которые могут испортиться без холодильника, лучше накапливать продукты длительного хранения, не требующие термической обработки.

Какие продукты стоит иметь дома на случай длительных отключений электроэнергии — читайте в материале ТСН.ua.

Перечень продуктов, которые нужно иметь на случай блэкаута

Для стабильного питания в условиях отсутствия света основу рациона должны составлять консервы. Выбирайте мясные, рыбные или овощные консервы (нут, чечевицу, фасоль), поскольку они безопаснее домашних закруток.

Если же вы используете домашнюю тушенку, ее обязательно надо кипятить 30 минут. Отличной альтернативой могут стать туристические сухпайки и сублимированные блюда - они натуральные, долго хранятся и требуют лишь немного кипятка.

Среди зерновых продуктов идеальными являются те, которые готовятся методом настаивания. Кускус и хлопья достаточно залить кипятком на несколько минут, а гречку, киноа или мелкий булгур можно замочить даже в холодной воде на ночь.

Использование термоса позволяет приготовить без огня ячневую кашу, пшено и макароны твердых сортов. Дополнить эти блюда можно хлебцами, сухарями, орехами, сухофруктами, шоколадом или питательными батончиками.

Корнеплоды и молочные продукты также могут быть в меню. Морковь, свеклу, тыкву или картофель стоит запечь заранее, пока есть электричество — в холодном виде они содержат полезный резистентный крахмал.

Что касается «молочки», выбирайте ультрапастеризованное молоко, которое хранится месяцами без холодильника, или сухое молоко. Твердые и кисломолочные сыры также выдерживают определенное время в прохладе, а сыр можно даже заморозить впрок.

Как подготовить запас воды

Позаботьтесь о запасе воды для всей семьи минимум на три дня. Рассчитывайте, что одному взрослому ежесуточно необходимо 2-3 литра только для питья, а также дополнительные 10-12 литров для гигиенических нужд и приготовления блюд.

Для того, чтобы не путать бутылки с водой, четко подпишите тары с питьевой и технической.

Если у вас нет бутилированной воды, можно использовать воду из бюветов, колодцев или пунктов разлива, но она обязательно нуждается в обеззараживании перед употреблением.

Самый простой способ — кипячение в течение 10 минут с последующим использованием фильтра, однако помните, что такую воду можно хранить только одни сутки.

Также для дезинфекции можно использовать специальные аптечные или туристические таблетки. Альтернативным методом является активированный уголь: измельчите 4-5 таблеток на каждый литр воды, заверните порошок в марлю и оставьте в емкости на 6-12 часов.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как можно согреться ночью, когда нет отопления. По словам экспертов, главное правило выживания в холодном доме- создать многослойную защиту, где каждый элемент будет работать как термос, удерживая тепло собственного тела.

