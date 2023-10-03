Профессиональная садовница рассказала, что обязательно нужно сделать с плодовыми деревьями осенью

Профессионалы рассекретили, когда нужно белить деревья: весной или осенью. А также рассказали о секретном растворе для цветущего сада.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, что вносить под кусты смородины осенью, чтобы в будущем были большие плоды. Но после жаркого лета в саду еще много другой работы. К примеру, стоит подумать, когда нужно белить деревья: весной или осенью. Большинство делает это после зимы. Но специалист Ольга Черноусова на сайте "Хазяїн" поделилась своим мнением.

Давайте разберемся, какие цели достигаются побелкой плодовых деревьев и когда лучше их белить.

Садовница указывает, что побелка – это способ защитить кору ствола и скелетных ветвей от агрессивных погодных условий, которые часто бывают зимой. В это же время можно дополнительно убить часть спор грибов, яиц и личинок вредителей, лишайников. Поэтому получается, что белить деревья лучше все же осенью. Лучше всего — в период, когда только что закончился падолист. Повторное побеление производят также в феврале, после оттепели. А если вы хотите, чтобы весной деревья выглядели красиво и нарядно, можно еще раз пройтись побелкой в апреле (но это не обязательно).

Как белить деревья осенью

Вы можете приобрести специальный раствор в магазине, но лучше его приготовить самостоятельно. Для этого нужно взять следующие ингредиенты:

10 л (плюс 1 л и 0,5 л) теплой воды;

3 кг молотого мела;

2-3 л крахмала;

500 г медного купороса.

Как готовить побелку:

Вылейте в емкость 10 л теплой воды, добавьте 3 кг мела и тщательно перемешайте. Разведите 1 л воды и 500 г медного купороса, медленно влейте в меловой раствор и еще раз перемешайте. Заварите клейстер: в 0,5л воды добавьте 2-3л крахмала, затем быстро влейте его в раствор, перемешайте.

После этого можете начинать белить плодовые деревья. Лучше использовать широкую кисть.

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